Suzano é patrocinadora da Jaguar Parade 2022

A Suzano é patrocinadora da terceira edição da Jaguar Parade, intervenção artística urbana que reúne esculturas de onças-pintadas estilizadas. O evento, aberto ao público, acontecerá de 16 de junho a 15 de julho em diversos pontos da cidade de São Paulo.

Uma das novidades da edição de 2022 é que, no mês de setembro, as esculturas criadas em São Paulo irão para a segunda etapa da exposição, que acontecerá na cidade de Nova Iorque, no mesmo período em que acontece a 77ª Assembleia Geral da ONU, com importantes líderes debatendo temas relevantes para um futuro mais sustentável. As peças serão expostas nos grandes centros, como Rockefeller Center, Central Park Zoo, The High Line, JFK Airport, entre outros. Ao final da exposição, todas as obras serão leiloadas e a renda será 100% destinada a projetos de conservação das onças-pintadas.

O projeto tem como objetivo chamar a atenção para as ameaças à fauna silvestre do País. Segundo o Ibama, a onça-pintada no Brasil é considerada vulnerável e já se enquadra na categoria “quase ameaçada” de extinção. De acordo com especialistas, restam aproximadamente 300 onças na Mata Atlântica, espalhadas pelos fragmentos que restaram do bioma.

A Suzano está patrocinando duas esculturas de onças-pintadas trabalhadas por artistas. O professor e grafiteiro Caio Remo trará na escultura a força escondida dentro das florestas: a mãe natureza. Já as Irmãs Gelli, artistas-plásticas cariocas, pretendem aproximar o público por meio do toque e do som, transformando a ação em uma experiência sensorial. As obras estarão expostas nos shoppings Cidade São Paulo e Tietê Plaza Shopping, ambos na capital paulista.

“Apoiar uma causa como a defendida pela Jaguar Parade vai ao encontro do compromisso da Suzano com a proteção dos ecossistemas e a renovação da vida no planeta. A exposição é uma forma de democratizar a arte e chamar a atenção da população para um assunto tão importante e urgente quanto a preservação da biodiversidade”, afirma Marcela Porto, diretora de Comunicação e Marca da Suzano.

O evento acontecerá, em paralelo, de forma online e recebendo de maneira inédita artistas de obras digitais, como por exemplo NFTs (sigla em inglês para Token não fungível), também gerando fundos para a conservação da onça-pintada.

Serviço Jaguar Parade

Data: 16 de junho a 15 de julho

Local: Shopping Cidade São Paulo, Avenida Paulista, 1230 / Tietê Plaza Shopping, Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 1465

Aberto ao público / entrada gratuita