Synchronoss Introduz Plataforma de Nuvem Pessoal Alimentada por IA no Mobile World Congress

BRIDGEWATER, N.J., Feb. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” ou a “Empresa”) (NASDAQ: SNCR), líder global e inovadora em nuvem, mensagens, e produtos e plataformas digitais, anunciou hoje o lançamento da versão mais recente do Synchronoss Personal Cloud no Mobile World Congress em Barcelona, Espanha.

A nova plataforma Synchronoss Personal Cloud permite que as operadoras de telecomunicações ofereçam serviços premium e de valor agregado de backup e gerenciamento de arquivos, fotos, vídeos e conteúdo digital armazenados em telefones celulares e outros dispositivos.

Com o uso da inteligência artificial (IA), o novo recurso Genius fornece ferramentas para otimização de fotos. Os usuários podem colorir fotos em preto e branco, aprimorar fotos e retocar rostos, entre outros efeitos. A adição do BackTrack fornece a capacidade de reverter e restaurar arquivos se eles forem excluídos, corrompidos ou perdidos. Além disso, ao integrar o aprendizado de máquina, o recurso Advanced Highlights da plataforma facilita a categorização e marcação de fotos, vídeos e outros conteúdos digitais para que possam ser facilmente destacados, gerenciados e compartilhados.

“Ao contrário dos aplicativos OTT, nossa plataforma na nuvem fornece uma solução de nível de operadora para que os provedores de serviços ofereçam serviços de valor agregado concentrados na segurança e na privacidade dos dados”, disse Jeff Miller, Presidente e CEO da Synchronoss. “Os recursos de IA geradora e de aprendizado de máquina nos permitem oferecer funcionalidades inovadoras, como Genius, BackTrack e Advanced Highlights, oferecendo aos usuários novas maneiras de envolver e compartilhar seu conteúdo digital.”

Os novos recursos do Synchronoss Personal Cloud estão sendo lançados para milhões de assinantes, incluindo usuários de nuvem da AT&T, Verizon e uma das maiores operadoras globais que recentemente assinou um contrato de nuvem de vários anos lançado no final deste ano.

No Mobile World Congress, a Synchronoss também apresentará sua plataforma de e-mail de nível de operadora, a Synchronoss Email Suite. A empresa anunciou recentemente uma nova expansão de contrato com um proeminente provedor de serviços que está fornecendo serviços de e-mail para mais de 50 milhões de usuários, alimentados pelo Synchronoss Email Suite e pela plataforma de mensagens principal Mx9.

“Representando o futuro da conectividade e atraindo os maiores nomes do setor, o Mobile World Congress é uma excelente oportunidade para aproveitar o impulso das novas plataformas Synchronoss Personal Cloud e Synchronoss Email Suite. Estamos prontos para trabalhar com nossos clientes, parceiros e clientes em potencial de todo o mundo para oferecer soluções inovadoras de nuvem, de mensagens e digitais que gerem novas oportunidades de receita para as empresas”, acrescentou Miller.

Para agendar uma reunião no Mobile World Congress, visite: https://synchronoss.com/events/#schedule.

Sobre a Synchronoss

A Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) cria software que capacita empresas ao redor do mundo a se conectarem com seus assinantes de forma confiável e significativa. O conjunto de produtos da empresa ajuda a agilizar as redes, simplificar a integração e envolver os assinantes, permitindo novos fluxos de receita, redução dos custos e aumento da velocidade no mercado. Centenas de milhões de assinantes confiam nos produtos da Synchronoss que se mantêm em sincronia com as pessoas, serviços e conteúdo que elas gostam. Saiba mais em www.synchronoss.com

