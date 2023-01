Taça da UEFA Champions League chega a São Paulo para exposição

Dados de um estudo da consultoria Sports Value apontam que o impacto econômico da UEFA Champions League atinge cerca de 3.6 bilhões de euros. Esses números refletem a repercussão do torneio em nível global.

Boa parte desse fenômeno acontece no Brasil, uma vez que os principais jogadores do país atuam na Europa. Um exemplo desse interesse foi a transmissão da final da Champions 2022, entre Real Madrid e Liverpool, que levou o SBT à liderança de audiência no horário.

Nesse cenário, a UEFA volta os olhos para o país e envia para São Paulo a Taça da Champions League original, a mesma que será entregue ao capitão do time campeão deste ano.

O troféu chega na sexta-feira para a abertura oficial da Champions League Experience Brasil, o primeiro e único espaço temático permanente no mundo licenciado pela entidade no Brasil. A taça fica exposta para visitação e fotos nos dias 20, 21 (com a presença do pentacampeão Cafú) e 22 de janeiro (com a presença de Zé Roberto, que jogou no Bayern de Munique).

“A Champions League Experience Brasil é um espaço de imersão em tudo o que envolve o futebol europeu, seus principais times e craques”, explica o diretor de negócios, Fernando Fernandes.

Ele acrescenta que o espaço busca envolver torcedores de todas as faixas etárias. Além de uniformes, chuteiras e objetos históricos, há um bar temático com telões para transmissão dos jogos, sala de eGaming com 26 estações, arcade, robokeeper, espaço kids, sala de eventos e uma loja com produtos licenciados.

A Champions League Experience Brasil pretende também, com esse espaço fixo, realizar ativações e eventos durante a temporada da Champions League, envolvendo empresas e patrocinadores.

Serviço:

Lançamento oficial e exposição da Taça UEFA Champions League

Dias 20, 21 e 22 de janeiro de 2023

Local: Shopping Parque da Cidade

Avenida das Nações Unidas, 14401 – Chácara Santo Antônio – São Paulo – SP