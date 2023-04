Taulia: metade das empresas são pagas com atraso

Metade (50 %) das empresas entrevistadas estão sendo pagas com atraso por seus clientes, de acordo com uma pesquisa de opinião do fornecedor realizada pela Taulia, fornecedora líder de soluções em gestão de capital de giro. Trata-se da maior percentagem desde o início da pesquisa, feita anualmente, e um aumento acentuado de 36 % em pagamentos atrasados se comparado com o ano anterior.

A pesquisa de opinião do fornecedor da Taulia, realizada desde 2014, recolheu este ano as opiniões e percepções de mais de 9,6 mil empresas do mundo inteiro, constatando que apenas quatro em cada 10 (41 %) são pagas em dia por seus clientes.

Além das pressões financeiras dos negócios, a pesquisa descobriu que mais de dois quintos (42 %) das empresas entrevistadas esperam um aumento nos custos de empréstimos nos próximos 12 meses. Dessas, quase um décimo (7 %) prevê que suas despesas aumentarão em mais de 10 %.

Para proteger suas necessidades de capital de giro, preencher as lacunas de fluxo de caixa e ajudar a apoiar o crescimento dos negócios, três quintos (59 %) das empresas entrevistadas expressaram interesse em aceitar um desconto no pagamento antecipado pelo menos algumas vezes. As principais razões para isso são:

○ Lacuna de fluxo de caixa (48 %)

○ Necessidade de capital de giro (26 %)

○ Previsibilidade de cobranças/pagamentos (24 %)

○ Facilidade de uso (12 %)

○ Redução dos dias de vendas a receber (9 %)

Cedric Bru, CEO da Taulia, comentou: “Em meioàalta inflação e turbulência do mercado, as empresas do mundo todo estão enfrentando dificuldades financeiras. Um aumento acentuado nos pagamentos em atraso este ano é o elemento mais recente de uma tendência de comportamento mais duradoura, sugerindo que as empresas estão passando por um período financeiro difícil.”

“Em tempos como estes, as soluções de capital de giro são mais importantes do que nunca para empresas que buscam se preparar financeiramente para o futuro. Essas soluções não apenas permitem que elas tenham acesso a liquidez extra para otimizar seu fluxo de caixa, como também mantêm seus negócios funcionando sem problemas. Em um nível macro, as soluções de capital de giro também aumentam a resiliência e a estabilidade da cadeia de suprimentos global.”

