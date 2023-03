Tecnologia Smart Audience gera audiência hiperpersonalizada

Com o objetivo de identificar e mapear o comportamento dos clientes e converter os dados para aplicação nas abordagens de atendimento e vendas, a Maio Marketing, empresa com 10 anos de atuação especializada em Customer Centric Marketing, desenvolveu a solução Smart Audience.

A solução tem como premissa realizar um mapeamento detalhado das buscas feitas pelos consumidores e direcionar as abordagens mais adequadas, de acordo com o perfil do cliente, por diversos meios de comunicação e ferramentas de anúncios. Dessa forma, pode levar informações personalizadas sobre lançamentos e novidades dos produtos pesquisados, alertas sobre a situação do estoque de determinado produto, notificação de produtos remarcados e relembrar sobre itens que foram “abandonados” em carrinhos de compras virtuais. Segundo a Pesquisa “Abandono de Carrinho 2022”, da Opinion Box, 78% das pessoas entrevistadas têm o hábito de desistir da compra na reta final.

Para Carlos Frederico Conte Béla, Co-founder da Maio Marketing, a partir do momento em que a empresa trabalha com segmentação, de acordo com o perfil de cada consumidor, é possível obter uma maior assertividade na abordagem aos clientes. “Por meio dessa nova solução, queremos avaliar o comportamento dos clientes com o objetivo de compreender suas necessidades e interesses. Depois, investimos em uma personalização de audiência e de conteúdos”, explica.

A Smart Audience organiza os dados de cada cliente, verificando o seu comportamento individual. Depois, analisa e gera uma audiência hiperpersonalizada para campanhas de marketing, podendo chegar ao consumidor por meio de múltiplos canais, como Google Ads, Facebook Ads, e-mail, SMS, che Notification, WhatsApp e Push On Site. “Vivemos a era de um consumidor cada vez mais exigente e em busca de vínculos personalizados com as empresas com as quais se relaciona”, afirma Thalles Meirelles, CTO da Maio Marketing.

Maio Marketing

Com escritório em Belo Horizonte e em São Paulo, por meio do Centro de Empreendedorismo e Inovação do Itaú – CUBO, a Maio está há mais de dez anos no mercado. A empresa atua através de processos contínuos de Customer Centric Marketing, para empresas de diversos segmentos como varejo, saúde, educação, financeiro e serviços. “Esses dez anos de Maio, somados à nossa vivência de mercado, além do contato com profissionais de marketing e CRM, nos proporcionou desenvolver essa tecnologia”, salienta Daniela Guerra, Co-founder da Maio Marketing.

