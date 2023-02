Tecnotree finaliza o T4 e o ano de 2022 de maneira impressionante e segue com uma forte posição de registro de pedidos ao passo em que cumpre o compromisso com os clientes

A Tecnotree, plataforma digital global e líder de serviços para tecnologia 5G e nativa na nuvem, anunciou hoje seus resultados financeiros para o quarto trimestre e ano completo de 2022. A empresa superou sua meta para 2022 com um crescimento de 11,5% em receita, mostrando sólido progresso em todas as regiões.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230224005183/pt/

Tecnotree Achieves Impressive Q4 and 2022, and Continues to Enjoy a Strong Order Book Position While Delivering Customer Commitments (Graphic: Business Wire) Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Principais destaques do ano completo de 2022:

As vendas líquidas foram de EUR 71,6 milhões com um crescimento de 11,5% comparado com o ano anterior

O resultado operacional do ano completo foi de EUR 18,3 milhões, uma redução de 22,7% comparado com o ano anterior

O resultado líquido do ano completo foi de EUR 11,6 (18,3) milhões, uma redução de 36,7% comparado com o ano anterior

O livro de pedidos no final do ano registrou EUR 68,9 milhões, apresentando um aumento de 28,8% comparado com o ano anterior

O lucro por ação foi de EUR 0,04

A CEO da Tecnotree, Padma Ravichander, afirmou: “A Tecnotree presenciou um aumento na demanda por seus produtos, resultando em uma posição recorde de registro de pedidos. Continuamos recebendo grandes pedidos do nosso Digital BSS Suite 5, originários de operadores de categoria 1, o que requer a realização de investimentos para que entreguemos esses pedidos rapidamente. Isso garantirá uma receita recorrente a longo prazo oriunda desses novos clientes. Além disso, sendo uma empresa de produtos, presenciamos um crescimento de 32% na nossa receita de licenças, o que demonstra a alta confiança na Tecnotree e fornece referências plausíveis para nossos clientes em potencial. Registramos um aumento de 7% em receita recorrente comparado com o mesmo período no ano passado, o que valida a estabilidade da nossa plataforma e nossa capacidade de entregar rapidamente nossos produtos digitais a vários clientes simultaneamente.”

Ela também comentou: “A Tecnotree estabeleceu o padrão em alguns aspectos neste ano, sendo a primeira empresa fora da área de telecomunicações do mundo a ser reconhecida por suas APIs abertas do mundo real pela implementação da TMForum, garantindo integrações rápidas e ligeiras para acelerar o crescimento da empresa e os avanços nos ecossistemas dos nossos parceiros na era do 5G e da nuvem. Através da premiada plataforma CognitiveScale, reconhecida pela Forrester, a Tecnotree assegurou a concessão de 108 patentes em engenharia de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Isso transforma a Tecnotree em uma líder de mercado nesse espaço, ajudando a humanizar ainda mais as experiências digitais com inteligência baseada em dados para seus clientes em todo o mundo. A Tecnotree também foi reconhecida pela Gartner na área de Gestão de Experiência do Cliente e Gestão de Monetização de Receita em 2022. Além disso, a Tecnotree também anunciou uma parceria de fornecedor de software independente (ISV, Independent Software Vendor) global acelerada com a Microsoft para acelerar a transição digitalànuvem com a Microsoft Azure.

Quero agradecer nossos funcionários, clientes e acionistas por sua confiança e suporte contínuos, e espero gerar momentumàmedida que começamos o novo ano.”

Alguns outros marcos significantes e conquistas empresariais para o ano incluíram:

A Tecnotree adquiriu a premiada plataforma de inteligência artificial e aprendizado de máquina CognitiveScale com a concessão de 108 patentes nos Estados Unidos para aprimorar ainda mais toda a experiência dos clientes da Tecnotree possibilitadas por IA, criando novas prospecções na América do Norte.

A empresa anunciou o lançamento simultâneo da produção da sua Digital BSS Suite na Europa, no Oriente Médio e na África para alguns dos maiores operadores, com mais de 100 milhões de assinantes.

A Tecnotree anunciou sua parceria com a Nigéria MTN em uma nova iniciativa: Metamorphose Powered by Tecnotree. O MTN Metamorphose é um programa de transformação para melhorar a presença digital da empresa para consumidores e empreendimentos, habilitado pelo conjunto digital da Tecnotree.

A empresa foi reconhecida pela Gartner® como fornecedora representante no guia de mercado para Soluções de Monetização e Gestão de Receitas para provedores de serviços de comunicação (CSP, Communication Service Provider). Os principais investimentos da Tecnotree nas áreas de ecossistema BSB2X baseado na nuvem por meio do Moments, suas ofertas de SaaS que são compatíveis com as três grandes nuvens (Azure, AWS, GCP) e seu crescimento de fintech através da plataforma Diwa levaram a esse reconhecimento.

A Tecnotree conquistou prêmios, incluindo o de “Agente de mudanças do ano” concedido pela Fundação da Bolsa de Valores de Helsinki, e o prêmio de Parceiro de telecomunicações do ano (ISV) da MongoDB

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é uma provedora digital de Sistemas de Suporte a Negócios Digitais (BSS, na sua sigla em inglês) prontos para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree está entre as primeiras empresas do mundo a obter o Platinum Certified pelos padrões Open API da TM Forum, e nosso Digital BSS Stack ágil e de código aberto compreende toda a gama (order-to-cash) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para telecomunicações e outras indústrias de serviços digitais criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também oferece um mercado digital multiexperiência de Fintech e B2B2X para sua base de assinantes por meio da plataforma Tecnotree Moments para capacitar as comunidades conectadas digitalmente em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está listada na Helsinki Nasdaq (TEM1V).

Para mais informações, acesse www.tecnotree.com ou os canais de mídia social – LinkedIn I Facebook I Twitter I YouTube

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230224005183/pt/

Contato:

Padma Ravichander, CEO

E-mail: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE