Telefonia em nuvem pode auxiliar na jornada híbrida

Ao longo da pandemia, diversos colaboradores tiveram que se adaptar ao trabalho remoto. Frente a isso, a telefonia em nuvem se mostrou como sendo uma das opções para os trabalhadores em regime híbrido. Segundo pesquisa realizada pelo Google Workspace, em parceria com a consultoria IDC Brasil, 56% das organizações atuam em formato híbrido. O estudo mostra um aumento de 12% na adesão ao regime, em relação a 2021.

A internet, usada como meio de comunicação desde sua concepção, é essencial para a transmissão de informações entre colaboradores de uma empresa. Para as organizações que acompanham a popularização do formato híbrido, ou total home office, há a necessidade de substituição dos sistemas tradicionais de telefonia por soluções tecnológicas e usadas em ambientes virtuais.

A tecnologia VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet), criada em 1995 e que servia, inicialmente, como alternativa para chamadas de longa distância e internacionais, é uma evolução tecnológica que permite que um usuário realize ligações a partir de um computador, smartphone, tablet ou outro dispositivo conectado à internet. Acompanhando o mesmo objetivo já existe, também, o PABX Virtual, que é considerado uma central de telefone que conecta os ramais de uma empresa e funciona como um sistema em nuvem.

Para Jacilene Alves, Gerente de Atendimento ao Cliente da IUNGO, operadora de telefonia fixa que atua no mercado de PABX Virtual, a mudança de regime de trabalho afetou esse segmento de mercado. “Esse é um movimento que é possível observar no setor como um todo. As organizações estão se adequando ao novo modelo de trabalho e, consequentemente, à nova maneira de atender seus clientes”, afirma.

A tendência do compartilhamento e armazenamento em nuvem já foi apontada diversas vezes por grandes organizações do setor. De acordo com a Gartner, consultoria focada em tecnologia, a expectativa é que os gastos mundiais com esse método em nuvem sejam de cerca de US$ 600 bilhões em 2023. Ainda segundo a instituição, a migração global das empresas para o armazenamento e compartilhamento de dados em nuvem aumenta rapidamente: de 2020 para 2021 houve um crescimento de mais de 40%.

Para a Gerente de Atendimento, muitos negócios ainda não conhecem sobre as tecnologias que podem auxiliar no trabalho híbrido, como a telefonia em nuvem (PABX). “Observo que algumas empresas ainda não aderiram aos serviços em nuvem por falta de referências que despertam o interesse. No cenário em que vivemos, essa mentalidade vem se transformando cada vez mais”, conclui.

Cabe destacar que existem outros sistemas que podem ser aliados na gestão de equipes no formato híbrido de trabalho. Além da telefonia, os sistemas de atendimento multicanal, CRMs e o armazenamento de dados em nuvem também podem ser vistos como estratégias de algumas empresas.

