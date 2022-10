Tendências 2023: o que esperar de novidades para mobiliário

O ano está quase chegando no fim e, com isso, já começam as pesquisas para renovar o décor em 2023. Ainda vivendo um período pós-pandemia, a sociedade busca cada vez mais se conectar com o lar, ao mesmo tempo que retorna para sua rotina usual – e agitada – fora de casa. Pensando nisso, os lançamentos apresentam algumas tendências que vão nortear o consumo do próximo ano.

Quando se fala em mobiliário, não seria diferente: formatos, texturas e multifunções são destaques entre as novidades do mercado. A gerente de marketing e designer da Estofados Jardim, Deyse Roza, apresenta três pontos-chaves para quem quer renovar as peças da casa.

Formatos Orgânicos

As formas curvilíneas e orgânicas continuam em alta e cada vez mais marcadas pela fluidez. “Os formatos inspirados na natureza e na sua organicidade são os queridinhos do mercado atualmente. Para quem deseja um ambiente mais natural, essa conexão visual das formas pode ser o primeiro passo”, explica Deyse.

Móveis Multiuso

Peças que valorizam a praticidade também se destacam nos lançamentos de 2023. “Desenhar peças que auxiliem na rotina do cliente é essencial para o design de produtos pós pandemia. Agora, além da estética, as pessoas também buscam móveis que ajudem no dia a dia, como os baús, mas que não deixem de lado uma estética apurada, é claro”, comenta a designer.

Texturas

Ainda seguindo o conceito de uma casa confortável e aconchegante, as novidades do mobiliário trazem mais texturas para os ambientes. “A ideia é ir além dos tecidos que revestem a peça, fazendo um jogo de texturas com detalhes no assento ou nos braços, por exemplo”, afirma Roza.