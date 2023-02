Tendências que moldarão a área de Assuntos públicos em 2023

Uma das principais mudanças que observa-se atualmente é que o lobby, entendido como aquele “ato legítimo de participação pública” referido pela OCDE, está se tornando não apenas mais um, mas o principal agente transformador da política pública e regulatória de um país. O relatório “Democracia e populismo: tendências para Assuntos Públicos 2023“, elaborado pela LLYC, aponta para onde esta atividade vai nos próximos meses, como ela está se adaptando às novas tecnologias e como ela tem impacto nos negócios e na reputação das empresas.

O documento também observa, com a ajuda do ChatGPT, como as tendências globais em lobbying se consolidaram em três direções principais:

Tecnologia: por um lado, através da integração de inteligência artificial para ganhar em eficiência e automatização de tarefas. Por outro lado, com o lobbying impulsionado por dados para alcançar um maior potencial de diagnóstico e antecipação precoce das tendências.

por um lado, através da integração de inteligência artificial para ganhar em eficiência e automatização de tarefas. Por outro lado, com o lobbying impulsionado por dados para alcançar um maior potencial de diagnóstico e antecipação precoce das tendências. Responsabilização : buscando maior transparência através de regulamentação e medindo o impacto sobre o negócio e a reputação da atividade.

: buscando maior transparência através de regulamentação e medindo o impacto sobre o negócio e a reputação da atividade. Competitividade e diferenciação através de uma melhor e mais inteligente regulação e lobbying de campanha.

O estudo aponta que a atividade de lobby em 2023 será mais técnica, mais mensurável e técnica, mais guerrilheira. As equipes de Relações Públicas dos países onde a empresa está presente participaram do relatório, analisando os desafios políticos e econômicos para os próximos meses. “Entre crises econômicas, sanitárias e humanitárias, a tensão entre populismo e democracia já é a principal constante do primeiro quarto do século 21. Por isso, queremos mostrar o compromisso da atividade de Assuntos Públicos com o papel econômico e social das empresas, com o crescimento econômico equilibrado, sustentável e inclusivo, que é a melhor receita para consolidar nossa coexistência e nossa democracia”, destaca Joan Navarro, sócio e vice-presidente de Assuntos Públicos da LLYC.

Para Felipe Peleteiro, gerente de Assuntos Públicos da LLYC Brasil, em análise do cenário brasileiro, o principal desafio do país neste novo ano será a pacificação social e a defesa da democracia. “Espera-se que o novo governo brasileiro tenha uma política expansionista, com maior investimento e intervencionismo estatal. Isso levantou diversas questões por parte do mercado, que está exigindo uma reorganização fiscal e reformas como administrativas e tributárias, bem como a manutenção dos pontos da reforma trabalhista. Portanto, o novo ano deve ser um ano de busca de um equilíbrio entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social”.

Estas são as seis tendências globais que irão moldar os Assuntos Públicos em 2023:

Integração da inteligência artificial nos processos de lobby: As equipes de Relações Públicas introduzirão ferramentas que realizam tarefas simples e repetitivas como o ChatGPT em seu dia a dia de trabalho. Embora haja espaço para melhorias, a velocidade com que estes sistemas aprendem e melhoram é vertiginosa. A chave é participar ativamente de tentativas e erros e ter protocolos que ajudem a definir uma estrutura ética e honesta.

Lobbying orientado por dados (data-driven lobbying) : o trabalho híbrido de inteligência e analistas de dados no campo de lobbying visa melhorar a qualidade e o potencial dos diagnósticos, permitindo que decisões sejam tomadas além da intuição através do gerenciamento de grandes volumes de dados. O grande desafio para 2023 é a visão prospectiva, que permite a antecipação antecipada das principais tendências políticas e regulatórias.