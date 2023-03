Teuto participa da Conexão Farma 2023 e promove jantar de boas-vindas

No mês em que comemora 76 anos, o Laboratório Teuto apresentou as perspectivas e visão de futuro para clientes, parceiros e colaboradores de todo o país. A indústria farmacêutica patrocinou e participou da 17ª edição da principal feira do segmento farmacêutico no Brasil, a Abradilan Conexão Farma, que aconteceu entre 14 a 16 de março, em São Paulo.

O Teuto realizou no primeiro dia do evento (14/03) a 10ª edição do jantar de boas-vindas para os seus parceiros, que contou com cerca de 450 convidados, no Rooftop 033 do Santander. Durante o evento, a empresa reforçou o compromisso com o compliance, o desenvolvimento e o crescimento sustentável. O jantar também teve como objetivo apresentar o investimento para o aumento da capacidade e o desenvolvimento dos projetos pensados para os próximos anos.

O CEO da companhia, Marcelo Leite Henriques, na exposição que fez para os participantes do evento, revelou que “de 2018 a 2021 o mercado cresceu 33% e nós crescemos 74%”. Em sua opinião, isso só foi possível porque a empresa atua de forma sustentável, com uma visão de longo prazo, buscando remunerar e rentabilizar toda a cadeia do segmento.

Outro dado relevante citado pelo presidente do Teuto foi que a indústria foi eleita em 2022 como a segunda melhor empresa farmacêutica do Brasil, ficando abaixo do líder apenas por uma diferença mínima. Ele argumentou que isso se deu em decorrência do seu compliance, do resultado de longo prazo muito consistente, do amplo portfólio e do balanço sólido. Com base nesses dados, Marcelo complementou: “Nós só estamos aqui por causa de vocês, que são a razão do nosso sucesso”.

Quem também fez uso da palavra para saudar os participantes foi o presidente do Conselho de Administração do Teuto, Ítalo Melo, que sublinhou: “Entramos em 2023 com a convicção de que estamos no caminho certo em nosso propósito de construir um mundo melhor e mais saudável. Com uma mentalidade vencedora, somos capazes de transformar desafios em grandes oportunidades, por meio da nossa cultura de qualidade, integridade e alta performance.”

Ítalo agradeceu a presença, a confiança e a parceria de todos no evento e reforçou o plano ambicioso de crescimento da empresa para os próximos três anos. Para ele, o sucesso da companhia deve ser celebrado por todos que contribuem para alcançar os objetivos de mercado, beneficiando toda a cadeia do segmento. Ítalo também sublinhou: “No ano em que completamos 76 anos o nosso presente para nossos fornecedores, colaboradores, clientes, parceiros, pacientes e a sociedade é um futuro com mais saúde”.

Conexão Farma

O Conexão Farma, realizada no Centro de Exposições e Convenções Expo Center Norte, em São Paulo, de 14 a 16 de março, é o maior evento nacional do ramo, que reúne pessoas ligadas ao setor farmacêutico e de saúde que buscam adquirir mais conhecimento, formar novos parceiros de negócios e se atualizar sobre as novidades e tendências do mercado. A Feira é promovida pela Abradilan, que celebra 25 anos de mercado. Foram mais de 22 mil participantes nos três dias do evento, que contou com 24 palestras e 140 expositores da indústria farmacêutica, Higiene & Beleza (H&B), nutrição e serviços.