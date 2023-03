Tezos ativa atualização “Mumbai” para possibilitar mais de um milhão de transações por segundo

A Tezos, uma tecnologia blockchain pioneira para consenso de prova de participação e de governança em cadeia, ativou o Mumbai, sua atualização do protocolo do décimo terceiro núcleo. A atualização Mumbai introduz os Smart Rollups, uma nova solução de escalabilidade de camada 2 desenvolvida diretamente no protocolo, o que coloca a Tezos na vanguarda da tecnologia otimista de rollup.

Os Smart Rollups permitem que aplicativos descentralizados (dApps) se beneficiem de seus próprios recursos dedicados para processar uma grande quantidade de transações, enquanto a integridade e segurança do Smart Rollup é garantida pela cadeia principal ou camada 1 da Tezos.

Devido a esta abordagem, o ecossistema da Tezos poderá ultrapassar o marco de um milhão de transações por segundo em 2023, sem sacrificar a descentralização.

Seguros, flexíveis e amigáveis ao desenvolvedor

Os Smart Rollups vêm com recursos técnicos de última geração, isto é:

Provas de fraude interativas totalmente descentralizadas e abertas garantem a segurança e integridade dos rollups (solução de escalabilidade), contanto que haja pelo menos um participante honesto na validação do rollup.

Um ambiente de execução WebAssembly (WASM) permite o desenvolvimento e implantação flexíveis de uma grande variedade de aplicativos descentralizados. Os desenvolvedores podem agora utilizar linguagens de programação de finalidade geral, como Rust, C, and C++, para criar aplicativos que variam desde soluções de negócios personalizadas para plataformas públicas abertas, como uma cadeia compatível com EVM no topo da Tezos.

Recursos avançados dos rollups simplificam as interações, como a transmissão da camada 1 para todos os rollups, chamada de contratos inteligentes da camada 1 da camada 2 ou transferência de ativos entre as camadas.

Novas soluções de disponibilidade de dados são possíveis, já que os Smart Rollups oferecem suporte aos canais de dados personalizados para fazer interface com provedores de dados externosàblockchain Tezos.

Latência mais baixa, blockchain mais rápida

Além dos rollups, o Mumbai também apresenta melhorias para a camada 1 da Tezos. O tempo de bloqueio é reduzido de 30 para 15 segundos, o que é possível com a assim chamada validação canalizada. Esta mudança reduz a latência da rede e oferece uma experiência geral do usuário mais simples.

A atualização do protocolo também inclui atualizações para recursos existentes anteriormente, como os Tíquetes, que se tornam mais flexíveis permitindo transferências diretas entre usuários.

Evolução conduzida pela comunidade

Como em todas as atualizações Tezos, o Mumbai foi validado e aprovado pela comunidade por meio do processo de governança em cadeia da blockchain da Tezos.

A ativação do Mumbai marca a culminação de uma colaboração de meses de duração entre as equipes de desenvolvedores e a comunidade Tezos mais ampla.

Expecialistas do Nomadic Labs,Marigold, TriliTech, Oxhead Alpha, Tarides, DaiLambda e Functori contribuíram para esta atualização, que revela uma nova era de escalabilidade e abre as portas para novas aplicações interessantes a serem implantadas na blockchain Tezos.

Sobre a TEZOS

A Tezos é o dinheiro inteligente que redefine o que significa guardar e trocar valor em um mundo digitalmente conectado. Uma blockchain de prova de participação autoatualizável e eficiente quantoàenergia com um histórico comprovado, a Tezos adota perfeitamente as inovações do amanhã, sem as interrupções de rede de hoje. Para obter mais informações, acesse www.tezos.com.

Sobre a TEZOS FOUNDATION

A Tezos Foundation é uma fundação suíça sem fins lucrativos que apoia o desenvolvimento e o sucesso de longo prazo do protocolo Tezos, uma blockchain eficiente quantoàenergia com a capacidade de evoluir ao se atualizar. Para obter mais informações, acesse www.tezos.foundation.

