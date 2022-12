Thales aborda questão de inclusão com o seu “Cartão de Pagamento por Voz”

Hoje, a maioria dos serviços bancários não está adaptada às pessoas deficientes. Alguma vez na vida, 90% das pessoas com deficiência visual foram vítimas de fraudes ou se depararam com um erro em um local de venda. Esta estatística levou a Thales a desenvolver uma solução que oferece confiança e autonomia às pessoas com deficiência visual em suas experiências diárias de pagamento. Esta inovação exclusiva, que vocaliza cada passo de uma transação, é agora certificada por Visa e Mastercard.

Há um compromisso mundial em promover diversidade e inclusão para proporcionar um ambiente melhor para todos. Em cooperação com sua parceira Handsome1, a Thales decidiu usar sua inovação para oferecer soluções inclusivas na área de pagamentos. Para se beneficiar da solução, os usuários do Cartão de Pagamento por Voz têm apenas que instalar um aplicativo no telefone celular, que fica exclusivamente associado ao cartão. Cada vez que fizerem um pagamento, o aplicativo móvel vocalizará o valor da transação antes de permitir que os usuários o validem com senha.

O cartão de pagamento por voz da Thales funciona como um dispositivo conectado que recebe o valor do terminal do local de venda e o comunica ao aplicativo móvel via Bluetooth. O cliente pode ouvir as informações pelo alto-falante do telefone ou pelos fones de ouvido. Esta solução exclusiva está prestes a ser comercializada em breve por diversos bancos, que já aprovaram a tecnologia.

“Na Thales, sabemos que a inovação tem o potencial de solucionar muitos problemas. É por isso que, com o suporte da Handsome1 e com base na grande experiência da Thales no desenvolvimento de soluções seguras e convenientes de pagamento, decidimos tratar das preocupações enfrentadas por pessoas cegas e com deficiência visual. Desde então, parece que a solução provou ser útil a outras deficiências. Estamos entusiasmados por ver nossas inovações contribuindo para criar soluções de pagamento mais sustentáveis e responsáveis”, disse Bertrand Knopf, vice-presidente de Serviços Bancários e de Pagamentos na Thales.

1 A Handsome é uma fintech francesa, especializada em soluções inclusivas para pessoas deficientes.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e tecnologias essenciais – conectividade, big data, inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia quântica – para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade. A empresa oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes – empresas, organizações e nações – a superar seus desafios nos mercados de defesa, aeronáutica, aeroespacial, transporte e identidade digital e segurança, tendo sempre pessoasàfrente do processo de tomada de decisão.

Com 81 mil funcionários em 68 países, o Grupo gerou vendas de € 16,2 bilhões em 2021.

