The House of Cannabis estreia no Soho em 7 de abril – ingressos já estão à venda

A The House of Cannabis (THCNYC) anunciou hoje que os ingressos para a grande inauguração em 7 de abriljá estãoàvenda. A The House of Cannabis é a primeira casa permanente que celebra a “cultura da cannabis” e seu impacto na música, arte, moda, reforma social e cultivo. Dez experiências envolventes e alucinantes, criadas por artistas e cineastas, transportam os visitantes pelas várias dimensões da cultura da cannabis. Os ingressos estão disponíveis em www.thcnyc.com.

“Esta é a primeira casa física a iluminar as maneiras incríveis como a cannabis influenciou a cultura”, disse Robert Frey, CEO do Westside Museum LLC. “Não importa se você é amante da cannabis, se tem uma relação recreativa ou medicinal com a planta ou se é apenas uma pessoa curiosa, acho que todo mundo ficará surpreso com a arte e a narrativa por trás das experiências. Se você entende a comunidade da cannabis, sabe que se trata de conectividade, criatividade e questões importantes que afetam a reforma social. Queríamos criar um espaço elevado que ajudasse a promover esses valores comunitários.”

Um edifício histórico de ferro fundido de 30 000 pés quadrados abriga este novo destino no cruzamento icônico de Howard e Broadway. O espaço também possui um salão privado e um ambiente de encontro no térreo com eventos para a comunidade, um café, uma loja, sopro de vidro ao vivo e uma variedade selecionada de produtos de estilo de vida inspirados na cannabis.

Os espaços de exibição estarão abertos diariamente das 11h às 20h. Para mais informações, acesse www.thcnyc.com e siga @THCNYC no Instagram.

Sobre a The House of Cannabis



A The House of Cannabis (THCNYC) é a primeira experiência imersiva multissensorial que leva os visitantes pela cultura da cannabis. Esta viagem interativa apresenta 10 experiências de transporte criadas por grandes artistas e cineastas, unindo a conexão da cannabis com a moda, música, arte, cultura pop e agricultura de uma maneira única e atraente. Localizada no Soho, um dos bairros mais emblemáticos de Nova York (EUA), a THCNYC possui cinco andares e está instalada em um edifício histórico de ferro fundido com 30 000 pés quadrados. Esta nova instituição cultural oferece ainda uma loja e cafeteria, além de um espaço privado para trabalho e lazer. Junte-seàrevolução e descubra uma nova perspectiva sobre a cultura da cannabis. Acompanhe nosso Instagram (@THCNYC) ou acesse thcnyc.com.

