Tigo Energy avança na proeza de análise de dados de energia com a aquisição da FSIGHT

Tigo Energy, Inc., líder no fornecimento de soluções inteligentes de armazenamento solar e de energia, anunciou hoje a aquisição da FSIGHT, uma empresa de software de análise de dados de energia com sede em Hod HaSharon, Israel. Com o FSIGHT, a Tigo expande sua capacidade de aproveitar dados de produção e consumo de energia para produtores de energia solar, ao acrescentar uma poderosa plataforma de previsão que fornece dados de desempenho do sistema ricos e acionáveis, desde a rede até o nível do módulo. A transação foi assinada na terça-feira, 29 de novembro de 2022.

Como empresa de software como serviço (SaaS), a FSIGHT oferece serviços públicos, IPPs (fornecedores independentes de energia), proprietários de ativos solares, EPCs (empresas de engenharia, aquisição e construção) e pesquisa a visibilidade de alta fidelidade sobre o desempenho de seus sistemas de energia solar, a demanda de energia atendida por estes sistemas e dados preditivos precisos sobre o mesmo. Com a capacidade de implantar novas ofertas acumulativas de serviço, a plataforma FSIGHT forneceàTigo uma infraestrutura de análise de dados escalável e um mecanismo de previsão para acelerar a implantação e otimização de recursos de energia distribuída (DERs). Respaldada por cinco patentes e patentes pendentes, bem como um baixo custo operacional por modelo de negócios em estágio final, a infraestrutura da FSIGHT permite percepções precisas de energia por trás do medidor que se ampliam com rapidez para projetos DER de todos os portes. Para concessionárias de medidores inteligentes, isto significa previsões mais precisas para carga, geração e dinâmica de preços, bem como composição de portfólio e capacidade de automatizar o agrupamento de clientes. A FSIGHT, fundada em 2015 pelos pioneiros da transformação de energia digital Eveline Steinberger (Blue Minds) e Amos Lasker (Amrav Investments), atualmente atende empresas de energia de destaque nos EUA, Israel e Europa Central e Oriental.

“Nossa missão tem sido facilitar a transição energética com uso de dados para reinventar modelos de negócios para um mercado de energia mais ecológico do futuro, sendo que a pegada global da Tigo nos permite acelerar significativamente estes fins”, disse Evgeny Finkel, diretor executivo da FSIGHT. “Com o suporte da Tigo e sua ampla base instalada, poderemos fornecer previsões ainda mais precisas sobre os sistemas de energia dos clientes. Estou muito feliz por me uniràequipe da Tigo e trazer o melhor de ambas as empresas a nossos clientes.”

O Sr. Finkel e a equipe da FSIGHT farão parte da equipe da Tigo no escritório de Ra’anana, Israel. A organização de suporte ao cliente da FSIGHT irá operar sem interrupção, enquanto a empresa se integraàoperação da Tigo nas próximas semanas e meses. As duas empresas irão estruturar a nova operação para expandir suas ofertas combinadas a fim de tornar a implantação de análise preditiva precisa, escalonável e flexível ainda mais conveniente a seus clientes.

“A aquisição da FSIGHT reforça nossa posição de liderança em MLPE, ao acrescentar um novo nível de ferramentas sofisticadas de dados de energia e a oportunidade de expandir nossos negócios de serviços de dados em energia solar”, disse Zvi Alon, presidente e diretor executivo da Tigo Energy, Inc. “Com a tecnologia FSIGHT, IA e aprendizagem automática prevê o consumo de eletricidade e a geração de estágios finais individuais ou portfólios agregados, que acreditamos beneficiar as partes interessadas em toda a cadeia de valor solar. Esperamos evoluir ainda mais nossa abrangente plataforma digital para otimizar a experiência solar a todas as partes, desde a entrada em funcionamento até as operações e manutenção.”

Para mais informação sobre como a FSIGHT irá aumentar o monitoramento avançado de energia da Tigo, assista ao seminário virtual disponível aqui, ou agende uma demonstração exclusiva da plataforma FSIGHT ao entrar em contato com [email protected].

Sobre a Tigo Energy

Fundada em 2007, a Tigo é líder mundial no desenvolvimento e fabricação de soluções inteligentes de hardware e software que melhoram a segurança, aumentam o rendimento de energia e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e de serviços públicos. A Tigo combina seu Flex MLPE (Module Level Power Electronics) e tecnologia de otimização solar com recursos inteligentes de software baseados em nuvem para monitoramento e controle avançados de energia. Os produtos Tigo MLPE maximizam o desempenho, permitem monitoramento de energia em tempo real e proporcionam desligamento rápido exigido por código no nível de módulo. A Tigo também desenvolve e fabrica produtos como inversores e sistemas de armazenamento de bateria para o mercado residencial de armazenamento solar. Para mais informação, acesse https://www.tigoenergy.com.

