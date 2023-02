Tratamento com lentes de contato dentais exige cuidados

Escovar os dentes logo após as refeições, usar fio dental todos os dias e evitar o consumo de alimentos e substâncias que prejudiquem os dentes. Para além dos cuidados básicos para garantir a saúde bucal recomendados por dentistas há anos, cada dia mais brasileiros têm recorrido a procedimentos estéticos na busca pelo sorriso perfeito.

Prova disso, o Brasil chegou à segunda posição entre os países que mais realizam procedimentos estéticos odontológicos em todo o mundo, segundo dados divulgados pela Sboe (Sociedade Brasileira de Odontologia Estética) em 2021. Aliás, a colocação de lentes de contato dental está entre os três procedimentos mais procurados pelos brasileiros, de acordo com a mesma entidade.

Apesar disso, muitos brasileiros ainda têm dúvidas a respeito do procedimento, que têm despertado um interesse crescente da população graças à adesão de famosos. É o que afirma Anaterez Artus, dentista, especialista em reabilitação e estética do sorriso e empresária à frente da Artus – clínica que atende a todas as especialidades da odontologia em São Leopoldo (RS).

Apesar disso, Artus explica que há uma série de cuidados que devem ser tomados pelo paciente que deseja colocar as lentes de contato dental. A especialista esclarece esta e outras questões a respeito do procedimento nos tópicos a seguir:

O que são lentes de contato dental?

“As lentes de contato dental são finos fragmentos de porcelana, que podem ser utilizadas para fazer os alinhamentos dentais e corrigir manchas, além de alongar ou diminuir o tamanho do dente”, explica Artus.

Quais as vantagens da lente de contato dental?

Segundo a dentista, as principais vantagens da modalidade são o pouco desgaste da estrutura dental e a não absorção de pigmentos vindos da alimentação, cigarros e bebidas.

O que o cliente pode esperar com o procedimento?

“O tratamento com lentes de contato dental é previsível: todo o processo inicia com um planejamento detalhado em que o paciente já consegue ver como será o seu novo sorriso, mesmo antes do início”, afirma Artus.

O que o profissional deve analisar antes do tratamento?

Segundo a especialista em reabilitação e estética do sorriso, é importante que o profissional que execute a técnica de lentes de contato dental saiba fazer um bom diagnóstico não só da parte estética, mas principalmente da parte funcional e da saúde dos dentes e gengiva para que o tratamento seja bem-sucedido.

Quais profissionais podem executar a técnica?

“Os dentistas qualificados em realizar o tratamento de lente de contato dental têm que ser especialistas em reabilitação oral e estética. Além disso, é fundamental ter experiência, pois o tratamento exige habilidade e conhecimento”, explica Artus.

Todo mundo pode fazer a inserção de lentes de contato dental?

A CEO da clínica Artus adverte que não são todos os pacientes que têm indicação de fazer o tratamento com as lentes de contato dental.

“Entregue o seu sorriso a um profissional que tenha um largo conhecimento na área e não tenha a visão de que o tratamento que envolve a estética do sorriso seja um negócio lucrativo”, diz ela.

