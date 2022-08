TrueChange e Siemens promovem hackathon

A TrueChange vai promover no dia 16 de setembro uma nova experiência virtual de hackathon. Ao lado da Siemens, a segunda edição do Low Hack será intitulada Low-code para o Bem. O objetivo é fomentar o crescimento da comunidade Mendix no Brasil – plataforma low-code nº 1 no mundo – e movimentar estudantes e profissionais de tecnologia engajados no universo da plataforma.

O Low Hack desafia os participantes a construírem soluções que gerem impacto positivo ao mundo. Eles deverão desenvolver um app em torno de um dos temas dos ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) do Pacto Global da ONU, utilizando a plataforma Mendix. Aquele que criar o melhor aplicativo ganhará uma vaga efetiva para trabalhar na TrueChange, um Oculus Quest 2 de realidade virtual com 128 gigabytes e 6 gb de memória RAM, uma Low Hack gift box e um certificado de participação equivalente a 55 horas complementares.

Para auxiliar quem deseja participar, mas não conta com muita familiaridade com o tema, a TrueChange promoverá ainda a Low-code Week. Trata-se de uma semana de lives de treinamento em seu canal no YouTube, entre os dias 9 e 15 de setembro. As transmissões ao vivo serão ministradas por experts na plataforma Mendix e o público poderá tirar as dúvidas em tempo real.

“O Low Hack desafia a comunidade a construir soluções que proporcionem diferentes impactos positivos ao mundo. Essa é uma oportunidade para quem gosta de pensar à frente do tempo e quer desenvolver apps com a tecnologia do futuro: o low-code. Nosso propósito é estimular boas ideias e descobrir novos talentos, conectando pessoas, soluções e o porvir. Se você está se perguntando o que é low-code, destaco nesta frase: trata-se do futuro do desenvolvimento de software’’, afirma Tiago Farias, CO-CEO da TrueChange.

Para participar, os interessados podem se inscrever até o dia 06/09, no site: www.truechange.com.br/low-hack.