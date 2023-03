Trupe de Truões celebra Dia Mundial do Teatro com um novo espetáculo

O grupo mineiro de teatro Trupe de Truões, cuja sede fica na cidade de Uberlândia-MG, lança, neste mês, no estado de Minas Gerais, o espetáculo MBAÉ’TATÁ. A nova peça teatral surge para comemorar o Dia Mundial do Teatro, celebrado em 27 de março. As primeiras apresentações serão na cidade de origem da Trupe e, depois, a agenda estará aberta para as demais cidades mineiras, que se interessarem pela apresentação, além de instituições que exploram projetos educacionais com crianças e adolescentes.

O Dia Mundial do Teatro foi instituído em 1961 pelo Instituto Internacional do Teatro e tem como objetivos: promover o teatro pelo mundo; difundir a importância do teatro; incentivar comunidades teatrais a promover seu trabalho e conscientizar governantes acerca da importância dessa arte; incentivar as pessoas a aproveitarem o teatro em seu próprio benefício e difundir alegria por meio das artes cênicas.

Neste ano, em celebração à data, a Trupe de Truões entra em cena, novamente, com a missão de incentivar o teatro como ferramenta de transformação. Para a coordenadora de comunicação da Trupe, Amanda Barbosa, o Dia Mundial do Teatro é muito importante para todos que fazem teatro. “E para nós da Trupe de Truões, é uma oportunidade ímpar de democratizar essa que é considerada a quinta arte e que, desde a antiguidade clássica, tornou-se uma das linguagens artísticas mais comuns e populares nas sociedades ocidentais”.

Teatro como ferramenta de transformação social

A Trupe de Truões é um grupo de teatro profissional de Uberlândia-MG fundado em 2002, desde 2015 é núcleo regional do CBTIJ (Centro Brasileiro Teatro para a Infância e Juventude).

Ao longo de toda trajetória, a companhia tem o propósito de criar experiências teatrais que inspirem formas sensíveis de pensar e agir, e muitas instituições, especialmente aquelas que estão relacionadas à área educacional, lançam mão do trabalho da Trupe de Truões como ferramenta de transformação de alunos e assistidos pelos projetos.

É o caso do Instituto Algar que, há 12 anos, é parceiro da companhia de teatro. Segundo a gerente da instituição, Carolina Toffoli Rodrigues, o teatro é uma das linguagens trabalhadas no Programa Transforma, um dos programas sociais do Instituto, que visa contribuir com o desenvolvimento e formação de alunos de escolas públicas. “Por meio do teatro, despertamos a autonomia das crianças e estimulamos habilidades como criatividade, interpretação, convívio em grupo, sensibilidade, criação e empatia. A Trupe de Truões é a parceira desse projeto, porque há sinergia de valores e crença que o acesso à cultura é uma forma de ampliação da educação”, afirma a gerente do Instituto Algar, Carolina Toffoli Rodrigues.

“Nós temos a experiência de transformar a vida de crianças e adolescentes por meio das nossas apresentações, e esse novo espetáculo, MBAÉ’TATÁ, inspirado em lendas do nosso folclore, pretende inserir o público num universo cultural tão importante para a cultura e a história do nosso país. Por isso, além das apresentações gratuitas, oferecemos a oportunidade para que instituições de ensino, que valorizam o teatro como ferramenta de transformação do público que atendem, possam ter acesso ao espetáculo. Para isso, basta entrar em contato conosco, que adequamos o projeto à necessidade do contratante”, destaca Amanda Barbosa.

Novo espetáculo

Segundo Amanda, o novo espetáculo da Trupe, MBAÉ’TATÁ, foi escolhido para celebrar o Dia Mundial do Teatro, porque, por meio das artes cênicas, o grupo uberlandense conta a lendária história da cobra grande, cobra de fogo, fogo que anda, conhecida também como Boitatá. O famoso mito é conhecido em todo o Brasil com nomes diversos, variando de região para região. “Em cena, temos causos e histórias dos espíritos guardiões da floresta e dos conversadores e benzedeiros que, cada um à sua maneira, tentam explicar o fenômeno do fogo-fátuo”, conta Amanda Barbosa.

MBAÉ’TATÁ foi criado com o incentivo da PMIC e da Lei Estadual de Minas Gerais, com o patrocínio do Instituto Algar. Pensado para o espaço da rua, o novo trabalho da Trupe, que tem foco no público infanto-juvenil, explora novas técnicas misturando atuação com máscara, pernas de pau, além de investir na musicalidade em cena. “Os personagens tocam e cantam durante as cenas, uma forma de envolver o público”, comenta a coordenadora de comunicação da Trupe de Truões, Amanda Barbosa.

A peça, além de explorar o lúdico, também foi construída com base em discussões ambientais, aprofundando a relação da criança com o meio ambiente. “Uma maneira de despertar a consciência ambiental no público infantil, colaborando para uma sociedade sustentável”, acrescenta Amanda Barbosa.

Ficha Técnica

Criação/atuação: Cássio Machado, Ricardo Augusto e Ronan Vaz

Dramaturgia: Cleusa Bernardes, Cássio Machado, Ricardo Augusto e Ronan Vaz

Cenário: Ronan Vaz

Figurino e maquiagem: Ronan Vaz

Máscaras: Lu Antunes

Preparação vocal: Daniela Borela

Preparação de elenco/oficina de perna de pau: Aline Correa

Preparação musical/oficina de percussão: Manoel Moura

Trilha sonora: Danilo Aguiar

Composição/gravação de trilha musical: Naldo Luiz

Iluminação: Ronan Vaz e Tamara dos Anjos

Design gráfico: Estúdio Farândola

Produção teatral: Estrupícios Produções Artísticas

Produção executiva: Lara Pires

Operação de som: Amanda Barbosa

Assistente técnico/eletricista: Antônio Dutra

Contrarregras: Laís Batista, Maeu Rocha e Sara Bernardes

Realização: Trupe de Truões

Coordenação geral: Lais Batista

Coordenação de comunicação: Amanda Barbosa

Assistente de comunicação: Giovana Araújo

Assistente financeiro e de produção: Lívia Moura

Patrocínio: Instituto Algar

Incentivo: PMIC Programa Municipal de Incentivo à Cultura – Prefeitura de Uberlândia e Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais