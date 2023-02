Tudi Seleciona Solução de IA da ThetaRay para Monitorar Pagamentos Domésticos no México

ThetaRay, líder no fornecimento de tecnologia de monitoração de transações baseadas em IA, anunciou hoje que a Tudi, habilitando uma comunidade financeira digital através de seu aplicativo móvel, escolheu a solução AML baseada em nuvem da ThetaRay para monitorar suas transações no México quanto a crimes financeiros.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230223005042/pt/

Tudi digital financial community mobile app (Photo: Business Wire) Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Uma empresas tecnológica Stella Tech, a Tudi está ajudando o mercado mexicano de pagamentos a mudar para serviços sem uso de dinheiro com um aplicativo completo que atende às necessidades transacionais do usuário final, incluindo pagamento de contas, transferências de dinheiro, recargas, serviços de entretenimento e taxas governamentais. O aplicativo também promove o envolvimento da marca em termos de comunidade com os clientes no ponto de venda do comerciante.

Através do contrato, a ThetaRay irá forneceràTudi sua solução SONAR SaaS para monitorar transações com IA que pode detectar os primeiros sinais de crimes financeiros sofisticados, incluindo lavagem de dinheiro, narcotráfico, financiamento terrorista e tráfico de pessoas, incluindo padrões de crimes conhecidos e desconhecidos. Isto irá permitir que a Tudi ofereça um serviço compatível com a nova lei mexicana que regule as fintechs (LRITF) e expanda seus negócios com um serviço de pagamento confiável e seguro.

“Os reguladores mexicanos estão exigindo que fornecedores de pagamento não bancários operem sistemas AML sofisticados que podem prevenir a lavagem de dinheiro. Estávamos em busca de uma solução comprovada que nos permitisse estar em conformidade e ficar um passoàfrente no desenvolvimento de cenários AML no país, que desafiam e colocam em risco nossas operações”, afirmou Andrés Adame Guajardo, Vice-Presidente de Produtos da Tudi. “A tecnologia da ThetaRay irá nos ajudar a tornar realidade nossa visão de servir as pessoas que não dispõem de serviços bancários no México com serviços financeiros digitais convenientes e de baixo custo. As gerações mais jovens não são dissuadidas pela tecnologia, sendo que as plataformas digitais irão permitir que se tornem atores financeiros mais fortes, reduzam a economia baseada em dinheiro e aumentem a prosperidade económica mediante o uso de serviços financeiros modernos.”

Segundo o Banco Mundial, apenas 37% dos adultos no México têm contas e apenas 32% fizeram ou receberam pagamentos digitais, ambos significativamente abaixo dos números em países com níveis de desenvolvimento semelhantes.

“A Tudi é uma empresa líder em serviços financeiros digitais que está ajudando a promover a inclusão financeira, ao disponibilizar serviços inovadores a atores econômicos que deles necessitam. Com a avançada e eficaz tecnologia AML orientada por IA da ThetaRay, estes serviços também podem ser confiáveis a parcerias financeiras e reguladores”, afirmou Mark Gazit, Diretor Executivo da ThetaRay. “A solução de IA da ThetaRay também torna todo o processo de monitoração de transações eficiente e eficaz, ao melhorar a satisfação do cliente, reduzir os custos de conformidade e aumentar a cobertura de risco com pagamentos seguros e protegidos.”

A solução premiada SONAR da ThetaRay se baseia em uma forma exclusiva de IA, intuição de inteligência artificial, que substitui o viés humano, dando ao sistema o poder de reconhecer anomalias e descobrir incógnitas fora do comportamento normal, incluindo tipologias totalmente novas. Permite que fintechs e bancos implementem uma abordagem baseada em risco para identificar com eficácia atividades realmente suspeitas e criar uma imagem completa das identidades dos clientes, inclusive em rotas complexas de transações internacionais. Isto permite a descoberta rápida de ameaças conhecidas e desconhecidas de lavagem de dinheiro.

Sobre a ThetaRay

A solução de monitoração de transações SONAR com tecnologia de IA da ThetaRay, baseada em “intuição de inteligência artificial”, permite que bancos e fintechs expandam suas oportunidades de negócios e aumentem as receitas através de pagamentos internacionais confiáveis. A solução inovadora também melhora a satisfação do cliente, reduz os custos de conformidade e aumenta a cobertura de riscos. As organizações financeiras que dependem de ecossistemas altamente heterogêneos e complexos se beneficiam muito das incomparáveis taxas reduzidas de falsos positivos e altas taxas de detecção da ThetaRay.

Para mais informação sobre a ThetaRay, acesse: https://www.thetaray.com/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230223005042/pt/

Contato:

Nina Gilbert, ThetaRay



[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE