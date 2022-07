Tuiutí ganha primeiro parque temático automobilístico do Brasil

Um parque temático, totalmente dedicado à experimentação das mais diversas formas de mobilidade, o Motor Park acaba de ser inaugurado no município de Tuiuti, a cerca de 70km de Campinas. O local conta com uma pista de asfalto de dois quilômetros e circuito off road para os visitantes terem a oportunidade conhecer e testar os últimos lançamentos de automóveis, andar em todo tipo de veículos de duas rodas e viver já, na prática, o futuro inevitável dos veículos elétricos.

O Motor Park foi concebido para entreter entusiastas da mobilidade de todas as idades. Além da experiência nas pistas, os visitantes terão o contato direto com pilotos profissionais e técnicos, workshops e muito mais. Até construir um carrinho de rolimã com as crianças será possível, junto com exposições e passeios em veículos clássicos e expedições pela região a bordo do icônico Fusca.

Uma das atrações para os visitantes do Morto Kark é a área de alimentação, sob responsabilidade da Padoca do Vila, de Campinas, responsável por toda área de alimentação e bebidas (A&B) do novo espaço.

A expansão da Padoca do Vila, com a abertura da terceira unidade, conta Fernanda Barreira, gerente de Marketing do grupo Vila Paraíso, sempre esteve no radar da família, mas foi postergado com a pandemia. Com a reabertura dos negócios e a retomada da economia, surgiu o convite para instalação de uma unidade no Motor Park. “É um projeto voltado ao nosso público”, conta. “Será nosso primeiro ponto fora de Campinas, aonde já consolidamos a marca.”

A primeira unidade da Padoca do Vila foi inaugurada em fevereiro de 2017, no Distrito de Joaquim Egídio, em Campinas, com a proposta de atender o público que frequenta a região para prática de atividades físicas e passeios de bicicletas pelas trilhas localizadas dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) do Distrito. A segunda unidade foi aberta no Parque Taquaral, um dos pontos turísticos da cidade e também utilizado para atividades físicas.