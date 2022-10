UX Group dobra de tamanho e deve encerrar o ano com faturamento de R$ 73 milhões

Via Varejo, Carrefour, Kabum, Decathlon, Estrela10, Petlove e Restoque: estes são apenas alguns e-commerces que constam no portfólio da logtech UX Group, empresa fundada em 2019 pelo ex-diretor de operações da B2W, Enéas Zamboni, cujo foco é agregar mais inteligência aos seus processos de logística e transporte. Em decorrência dos serviços prestados nos seis primeiros meses do ano, dobrou de tamanho em número de funcionários e a estimativa é que cresça 82,5% em faturamento até o final de 2022, em relação ao ano passado.

Conforme o fundador revela, alguns novos contatos foram fundamentais para alavancar o crescimento da empresa no primeiro semestre. Entre eles, Trocafone, EasyCargo, Medical Company, Prolife, Whirlpool, EasySolutions e Livraria Saraiva. “Crescemos 66% em relação ao mesmo período do ano passado, e seguimos firmes rumo à meta de faturar R$73 milhões este ano”, informa Zamboni.

Estrategicamente, a empresa foi dividida em três diferentes verticais: UX Solutions (desenvolvimento de tecnologias), UX Delivery (entregas) e UX Fulfillment (integração de todos os processos de logística), o que possibilita o cross selling entre elas, ampliando ainda mais as possibilidades de negócios. Segundo o executivo, a Solutions deve triplicar o faturamento, seguida pela Fulfillment; a Delivery encerrará o ano com índices menores, mas com faturamento maior.

Zamboni revela que a principal jogada da logtech para avançar tem sido o investimento em pessoas. “Buscamos reunir um time técnico com objetivo de mergulhar a fundo em problemas operacionais do dia a dia. Desta forma, somos capazes de fornecer tecnologias inovadoras para melhorar processos”, conta ele. O CEO lembra ainda o desafio de atrair talentos na área de tecnologia – o que motiva a empresa a experimentar novas soluções e linguagens já consolidadas em outros setores. “Nossa intenção é trazer para o segmento de logística e transportes o que já vem sendo aplicado com sucesso”, explica.

Como exemplo, Zamboni cita os recentes investimentos da UX Group em tecnologias mobile e em Inteligência Artificial – tópicos importantes para a expansão da empresa e que representam seu foco no segundo semestre. “Estamos promovendo uma série de melhorias em nosso aplicativo para Last Mile, e lançando a versão para First Mile. Esta era uma demanda crescente para melhorias das coletas nos sellers pelos marketplaces”, diz o executivo.

Outra novidade é a utilização de IA para melhorar a eficiência dos produtos para gestão de fretes. Segundo ele, esse assunto é sensível e impacta diretamente na margem dos parceiros. “Por isso, estamos pilotando alguns projetos para aperfeiçoar essa solução, por meio de algoritmos de dados reais”, esclarece o fundador. Ele destaca ainda o lançamento de dois aplicativos: o primeiro deles, desenvolvido internamente, está voltado para solucionar o grande desafio de gerar informação sobre uma entrega, unindo todos os agentes (marketplace, seller, transportador e cliente) em um único lugar – tudo com objetivo de minimizar a insatisfação dos clientes quanto ao status de uma entrega.

Na segunda aplicação, a UX participará como promotora e será a primeira empresa a utilizar seus serviços, quando lançados. “É uma proposta inovadora que vai solucionar o maior desafio de gestores de transportes: escalar o Last Mile. Tudo isso com uma pegada pensada em ESG, assunto importante para quem pensa no futuro do e-commerce”, ressalta ele.

Outro ponto importante que vai fomentar o crescimento da UX Group é a expansão do Fulfillment. Nos últimos meses, a empresa foi amplamente procurada por players do varejo e também da indústria para iniciarem uma operação de vendas digitais, principalmente localizados próximos ao Estado de São Paulo. Para o executivo, o Fulfillment é parte fundamental nesse processo, logo a empresa ampliará o investimento em conhecimento e em novos centros de operações no segundo semestre.

A UX Group vem mirando também na aproximação de startups com mentalidade inovadora com objetivo de gerar oportunidades. A ideia é mapear, atrair e adquirir empresas com perfil aderente às metas da UX.

Por fim, Zamboni lembra que a internacionalização da operação está no radar da companhia. “Todos os nossos produtos de tecnologia nascem pensando na premissa de expansão ilimitada. Porém, para o segundo semestre, entendemos que a prioridade será a validação desses novos serviços e também no fortalecimento dos nossos atuais parceiros locais”, finaliza o CEO da UX Group.