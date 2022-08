Uma experiência instagramável chega ao Shopping SP Market

Acompanhando as maiores tendências mundiais de entretenimento, a House of Choices invade o Shopping SP Market com um ambiente que promete combinar interações lúdicas e cenários criativos. A partir do dia 19 de agosto, os fãs de fotografia e experiências imersivas poderão aproveitar o espaço interativo para a criação das mais diversas memórias.

O espaço tem como objetivo trazer a sensação de estar dentro de um sonho, onde todas as emoções se afloram através dos cinco sentidos, com imagens, sons, sabores, odores e toques.

Instigando a imaginação e o sistema sensorial de forma tecnológica e dinâmica, o local interage com os consumidores de diversas formas, de modo que eles possam assistir, vestir, sentir, e principalmente, escolher, os diversos caminhos apresentados pelo espaço de 1.000 m².

Mas a maior interação, com certeza, é aquela em que se pode guardar. Pensando nisso, a House of Choices dará a oportunidade de registrar essa experiência por completo e compartilhá-la com todos ao redor. Com um ambiente 100% instagramável, o local tem à disposição cenários para poder tirar fotos, fazer boomerang, ou até mesmo pequenos vídeos para o Story, Reels ou IGTV.

Visando uma experiência 360°, a House of Choices pretende fazer com que o usuário se sinta encantado em todos os pontos de contato, desde o início até o final do trajeto.

A jornada, que leva em torno de 1 hora, é narrada e explicada detalhadamente em seu início, para esclarecer todas as dúvidas. No decorrer dos caminhos escolhidos, haverá a oportunidade de conhecer no mínimo nove cenários diferentes, podendo chegar a até 14 salas interativas. Artes estáticas e NFTs estarão presentes ao longo de toda a exposição, existindo a possibilidade de variar os artistas com o passar do tempo. Além disso, os cenários serão recicláveis, possibilitando reutilização dos materiais e valorizando a sustentabilidade.

O trajeto se encerra em uma loja, onde os visitantes poderão comprar desde pequenos souvenirs e produtos relacionados com os espaços da exposição, até as artes expostas no decorrer do caminho.

Voltado para todas as idades, House of Choices é um espaço para levar os filhos, feito para quem vive nas redes sociais, e recomendado para quem quer relembrar a nostalgia de ser criança.

Crianças de até quatro anos, pessoas com deficiência e autistas terão entrada gratuita. Em comemoração à inauguração, a House of Choices disponibilizará ingressos promocionais por tempo limitado. Para saber mais sobre preços e bilheteria, basta acessar o site da House of Choices.

A compra dos ingressos será realizada por agendamento, havendo um limite de 25 pessoas para cada 20 minutos, permitindo controlar a quantidade de visitantes que estão no espaço simultaneamente, evitando aglomerações e proporcionando uma experiência mais segura para todos.