Universidade japonesa inaugura lounge Roland DG

A Universidade de Shizuoka, localizada no Japão, inaugurou, no final de agosto, o lounge Roland DG no campus de Hamamatsu. O espaço ocupa o piso térreo da Faculdade de Informática e foi decorado por impressoras jato de tinta da empresa. Chamado, oficialmente, de “Roland DG Lounge”, é voltado para os alunos poderem relaxar, conversar, trabalhar em suas habilidades e explorar a criatividade.

As universidades nacionais japonesas começaram recentemente a aumentar os acordos de direitos de nomeação para aumentar as receitas e melhorar o ambiente de pesquisa.

Na cidade de Hamamatsu está sediada a Roland DG que emprega vários recém-graduados da instituição de ensino. Após a aquisição dos direitos do nome, adesivos de janela e envelopamento de mesa foram impressos com os equipamentos da marca e instalados ao redor do salão, para permitir que estudantes de informática descubram mais sobre as tecnologias de impressão.

As empresas parceiras que utilizam a impressora TrueVIS VG2-540 e a VersaUV LEC2-640 auxiliaram na impressão.

Espera-se que o Roland DG Lounge se torne um local onde os alunos possam aprimorar seu aprendizado ou apresentar novas ideias. “Prevemos também que o Roland DG Lounge se torne um ambiente de troca de informações e interação”, comenta Kohei Tanabe, presidente da Roland DG Corporation.