Uso de IA avança entre empresas brasileiras

Se alguma pessoa já trocou interações com um atendente virtual de alguma marca ou serviço, ela já foi impactada pela inteligência artificial. Com a capacidade de automatizar tarefas rotineiras e aprimorar processos, esta tecnologia já faz parte do cotidiano de 41% das empresas brasileiras, segundo estudo da IBM.

Outros dados da pesquisa da IBM mostraram que essa tendência está sendo impulsionada no país por conta de avanços que tornam a Inteligência Artificial mais acessível às empresas (56%), sua crescente incorporação em aplicativos de negócios padrão (48%) e a necessidade de reduzir custos e automatizar processos-chave (39%).

“A implementação cada vez maior de tecnologias de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) no Brasil é um reflexo da crescente importância que esses recursos estão ganhando em todo o mundo”, afirma Matheus Lúcio, especialista em desenvolvimento de Softwares. “Seja para redução de custos, aumentar produtividade e até mesmo desenvolver novos produtos e serviços, a verdade é que estas ferramentas chegaram para ficar”.

Quando o tema é relacionado à sustentabilidade, um dado indica que estas tecnologias terão um papel significativo, uma vez que 66% dos profissionais de TI consultados afirmaram que, para acelerar suas iniciativas ESG, suas empresas estão implementando IA ou têm planos de fazê-lo.

“As áreas de negócio que mais usam IA e ML (aprendizado de máquina) são as de saúde, em diagnósticos médicos e monitoramento de paciente; finanças, com análise de crédito previsão de vendas; o próprio varejo, em análise de vendas e recomendações de produtos; e a agricultura, na previsão de safras, monitoramento climático e otimização de fertilizantes”, detalha Lúcio.

Futuro e tendências

O mercado é bilionário e, de acordo com a IDC Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide, o investimento global em IAs deverá ultrapassar US$ 200 bilhões em 2025. Lúcio faz sua previsão para o mercado nacional: “No curto prazo, acredito que veremos um aumento na adoção de chatbots e assistentes virtuais, bem como no uso de análise de dados em tempo real. No médio prazo, podemos esperar avanços significativos em tecnologias de visão computacional e processamento de linguagem natural, além de maior uso de IA e ML em robótica e automação”.

Em um cenário de longo prazo, a aposta é a aplicação da tecnologia em tarefas mais complexas, como diagnósticos médicos avançados e desenvolvimento de novos materiais e medicamentos.

O fator 5G

Atualmente, a qualidade de conexão de internet no Brasil é tida como um obstáculo para a evolução do uso dessa tecnologia. No entanto, a chegada do 5G irá melhorar de forma significativa a qualidade da conexão de internet no país, aumentando a velocidade e a capacidade da rede, tornando possível a transferência de dados em tempo real e a implementação de soluções em nuvem de maneira mais eficiente.

“O acesso à tecnologia e internet de qualidade ainda é limitado para muitas pessoas em todo o mundo, e aqui não é diferente. Além disso, há uma desigualdade de habilidades digitais entre as pessoas, o que pode prejudicar aqueles que não têm as habilidades necessárias para se beneficiar e aproveitar as oportunidades oferecidas pela tecnologia”, conclui Lúcio.

Com um cenário mais moderno de conectividade, será possível a conexão de dispositivos e soluções IoT (Internet das coisas), o que pode abrir novas oportunidades para a evolução da IA no País. No entanto, a implementação e a disponibilidade do 5G no Brasil depende de investimentos e regulamentações governamentais.