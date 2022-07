Uso de QR Code se expande e facilita acesso a informações em viagens

De uso cada vez mais comum nos mais diversos tipos de transações comerciais e serviços que, de alguma maneira, fazem uso do meio digital para fazer uma “ponte” com o meio físico, o QR Code (Quick Response Code, ou Código de Resposta Rápida, em tradução livre), criado em 1994, é um código que pode ser convertido em textos, URLs, endereços de telefone, localizações georreferenciadas, e-mails e SMSs.

Nesse sentido, a partir da leitura do código por meio de smartphones habilitados para tal função, os QR Codes têm se mostrado uma ferramenta que otimiza e desburocratiza processos e serviços das mais distintas naturezas. É o caso, por exemplo, de documentos como apólices de seguro, que, ao serem substituídas por códigos digitais, garantem ao segurado um processo mais rápido no momento em que este necessita estar com tal documentação em mãos.

Este tipo de digitalização já é utilizado por empresas como a Universal Assistance Brasil, empresa que atua no ramo do seguro de viagens, que oferece em seu aplicativo a possibilidade de usar o QR Code para que seja exibido, quando solicitada, a apólice de seguro com todos os dados.

Federico Siri, presidente da Universal Assistance Brasil, reforça que a inclusão do QR Code no app para essa finalidade “melhora a qualidade da experiência do usuário, permitindo que acesse e visualize facilmente toda a cobertura, a partir de qualquer dispositivo móvel, sem a necessidade de imprimir o voucher, e em qualquer momento da viagem”.

Para o diretor de marketing da empresa, Diego Baron, no contexto do iminente fim da pandemia de Covid-19, é preciso saber aproveitar os recursos tecnológicos de forma plena. “Deve ser prioridade para todas as empresas estar mais perto dos clientes, fornecendo ferramentas inovadoras, seguras e confiáveis”, afirma. “Nesse sentido, a oferta de um aplicativo que possa melhorar a experiência dos passageiros no momento de sua viagem é algo fundamental”, conclui.

Para saber mais, basta acessar: www.universal-assistance.com