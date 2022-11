Uso de fibra óptica triplica no mercado brasileiro de tecnologia

Pelo fato de proporcionar transmissão de mensagens e informações em altíssimas velocidades, a conexão realizada através da fibra óptica tem se tornado cada vez mais popular no Brasil. A novidade deve-se à tecnologia IP, que possibilita o envio de voz através de dados conduzidos por meio de finíssimos fios de vidro ou plástico, ocasionando, assim, a intermediação mais fluida e eficaz da comunicação entre ligações telefônicas.

De acordo com estudo conduzido pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação do NIC.br (Cetic.br|NIC.br), em parceria com o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), entre os anos de 2015 e 2022 houve um aumento de 30% para 90% na adesão à fibra óptica por parte de prefeituras de todo o país.

Desde que começou a substituir versões antecessoras, a exemplo da banda larga, da transmissão via fios de cobre e da internet discada, a internet via fibra óptica vem, portanto, caracterizando rápida expansão em quase todos os setores que envolvem conexões e chamadas telefônicas na vida diária de todas as pessoas. “Graças a um fotoemissor, que é um equipamento capaz de transformar impulsos elétricos em feixes de luz, as respostas telefônicas via fibra ótica tornam a vida do brasileiro mais produtiva em função da rapidez com que os dados são transmitidos”, afirma Paulo Henrique Silva, gerente comercial da Conectel Telecom Multioperadora.

