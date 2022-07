Uso de protetor solar deve ser constante mesmo em ambientes fechados

Com a chegada do inverno, a pele exige mais alguns cuidados, como hidratação constante e a necessidade de evitar banhos quentes. Mesmo nos dias mais frios, que são comuns nesta estação, o protetor solar não deve ficar de lado. Isso porque a luz azul emitida pelos aparelhos eletrônicos pode se tornar uma grande vilã da saúde da pele.

Um dos grandes legados da pandemia de COVID-19, com certeza, é o home office. No ano de 2021, o uso de telas aumentou em cerca de 60%, segundo o Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto (ELSA-Brasil). E, embora as telas dos dispositivos eletrônicos possam parecer nocivas, elas são a principal fonte de radiações da luz azul.

Mas, afinal, o que é a luz azul? Ela também está presente na luz solar, mas quem pensa que dentro de casa está protegido se engana. A luz azul também irradia das lâmpadas e, principalmente, das telas de dispositivos eletrônicos como televisões, tablets, celulares e computadores e é uma das grandes responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele, propiciando o aparecimento de rugas e linhas de expressão.

Embora a luz azul não provoque o mesmo nível de fotoenvelhecimento que o sol, a exposição direta a estes raios nocivos libera radicais livres e altera as células de pigmentação, além de modificar os níveis de produção de colágeno, que dá sustentação à pele. A luz azul, entretanto, emite a chamada “radiação não ionizante”, que, ao contrário dos raios UVA e UVB emitidos pelo sol, não causa câncer, mas pode contribuir com o aparecimento de manchas na pele.

Para prevenir estes efeitos, contar com produtos cosméticos adequados na hora de fazer a rotina de skincare é fundamental. Produtos com fator de proteção solar podem proteger a pele contra os raios nocivos advindos das telas de dispositivos eletrônicos e da luz artificial das casas e escritórios. Cicatricure, a marca especialista na regeneração da pele, reuniu algumas informações às quais é necessário se atentar na hora de escolher os produtos cosméticos.

Mas o que são os radicais livres? Eles são moléculas constantemente produzidas pelo organismo, em especial quando exposto à luz, que estão sempre em reação. De um modo geral, são células com um número ímpar de elétrons, que buscam se estabelecer “roubando” um elétron de outra molécula, criando uma reação em cadeia. Além do fator de iluminação pela luz azul, os radicais livres também podem ser produzidos pelos hábitos nocivos, como o tabagismo.

E a poluição afeta a saúde da pele? Sim. Ao contrário dos efeitos da luz solar, que pode causar queimaduras e alergias, os efeitos da poluição na pele são silenciosos, desencadeando processos inflamatórios na cútis, que começam a causar flacidez, manchas e rugas. Além disso, a poluição pode obstruir os poros, causando espinhas e cravos, daí vem a grande importância de utilizar produtos de skincare, principalmente os que são voltados para a limpeza da pele, que são tão importantes quanto os que são voltados para a proteção dela.

Para evitar o visual cansado conferido pela poluição, é importante combinar um produto antioxidante com um protetor solar poderoso. É importante lembrar-se de aplicar o protetor solar com, no mínimo, 30 minutos de antecedência antes da exposição solar, reaplicando sempre que for necessário, principalmente quando houver sudorese intensa, atividade aquática ou após o banho.

Além de manter uma rotina de skincare com os produtos adequados, é importante manter uma alimentação balanceada para neutralizar a ação de radicais livres, apostando em alimentos ricos em antioxidantes como legumes e frutas de tons vermelhos e amarelos intensos, além das nozes e sementes.