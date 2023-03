Uso de redes sociais impacta o marketing digital das empresas

As redes sociais têm tido um impacto significativo na forma como as pessoas se comunicam e interagem, e também no marketing digital. De acordo com dados levantados pelo Sprout Social, o usuário médio passa cerca de 151 minutos por dia nas redes sociais, o que torna essas plataformas extremamente atraentes para as empresas que desejam expandir seus negócios.

Ao utilizar essas mídias, as empresas têm a oportunidade de criar estratégias que beneficiam seus negócios, divulgando suas campanhas e destacando seus produtos e serviços para um público cada vez mais presente online.

A ascensão do marketing de redes sociais

O surgimento da internet e o acesso a novas tecnologias proporcionaram novas oportunidades para os profissionais de marketing destacarem suas campanhas. Anteriormente, as marcas dependiam principalmente dos métodos tradicionais de publicidade, como anúncios impressos, de rádio e televisão.

Com o passar do tempo, as redes sociais se tornaram um importante meio de divulgação devido à cultura de engajamento e acesso imediato a qualquer pessoa e informação que proporcionam aos usuários online. Por serem os aplicativos mais usados conforme dados da Sensor Tower, as redes sociais têm impactado tanto o marketing tradicional como o digital.

Nesse cenário, a gestão das redes sociais permite que as empresas construam sua identidade e distribuam conteúdo pertinente aos seus objetivos. Além disso, as mídias sociais também podem ser uma opção diferenciada em relação aos métodos tradicionais de marketing, pois oferecem vantagens significativas para empresas menores com custos reduzidos. Isso permite que essas empresas implementem estratégias eficazes com base em dados e objetivos específicos para atender às necessidades do seu público-alvo.

Os benefícios e desafios do marketing de redes sociais

O marketing de redes sociais é uma estratégia amplamente utilizada pelas empresas para se conectar com seus clientes em tempo real, respondendo suas perguntas e fornecendo suporte personalizado, tornando o atendimento ao cliente mais rápido e simplificado. Esse tipo de abordagem pode gerar confiança e lealdade dos clientes para com a empresa, e consequentemente, impactar positivamente as vendas e a receita.

As mídias sociais são utilizadas pelas marcas para ampliar seu alcance e aumentar sua visibilidade. A criação de conteúdo de qualidade e compartilhável pode atrair novos seguidores e expandir o público da marca. Conforme uma pesquisa do Hubspost sobre marketing de conteúdo, 54% dos consumidores afirmam que desejam ver mais conteúdo de uma empresa ou marca que gostam.

A adoção de novos métodos de publicidade online tem se tornado cada vez mais comum entre as corporações. Com o objetivo de obter clientes por meio das redes sociais para o marketing digital, algumas empresas elaboram planos de redes sociais, incluindo tarefas em um planejamento organizado para alcançar seus objetivos de marketing.

Esses planos podem ser direcionados a várias redes sociais ou concentrados em uma única plataforma, como é o caso da gestão de Instagram, que se concentra na criação de conteúdo específico para essa rede social.

Por outro lado, as redes sociais apresentam desafios para as empresas. Um desses desafios é a necessidade constante de adaptar e evoluir as estratégias de marketing para acompanhar as mudanças nas mídias sociais e nos algoritmos.

Além disso, as redes sociais também possuem o potencial para feedback negativo ou críticas públicas. Segundo dados levantados pelo Podium, 93% dos consumidores dizem que comentários online afetam sua decisão de compra. Por isso, é importante que as empresas estejam preparadas para lidar com comentários e questões dos clientes de forma eficaz e oferecer soluções adequadas para os problemas que possam surgir.