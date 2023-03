Uso de técnicas de marketing auxilia o mercado imobiliário

O marketing digital é uma ferramenta utilizada amplamente por quase todas as áreas do comércio e serviços. Segundo informações da última pesquisa Maturidade do Marketing Digital e Vendas no Brasil, cerca de 94% das empresas entrevistadas utilizam o marketing digital como estratégia de crescimento. Desse número, 91% está presente nas redes sociais mais conhecidas, como Instagram, Linkedin, Facebook, etc.

Assim como para alguns setores específicos do mercado, o ramo imobiliário não ficou de fora dessa tendência. Por meio das redes sociais, profissionais de incorporadoras e corretores de imóveis podem criar conteúdo útil e relevante para o seu público-alvo, além de guias, tutoriais e vídeos. Esses materiais podem ajudar a construir autoridade e credibilidade em conjunto com a plataforma de publicidade de cada plataforma, aumentando e potencializando ainda mais o engajamento dos usuários.

De acordo com um levantamento recente da Adobe, realizado com anúncios imobiliários dos Estados Unidos, estratégias utilizando as mídias sociais e buscadores se tornaram uma das formas de melhor desempenho para produzir leads imobiliários de alta qualidade. Para explicar mais sobre o tema e compartilhar dicas e técnicas, o especialista e consultor em marketing imobiliário, Felipe Capuano, responde algumas perguntas.

Como você enxerga o posicionamento digital das imobiliárias atualmente?



Felipe: O marketing digital para o setor imobiliário tem se tornado cada vez mais importante para o crescimento do negócio. Hoje em dia muitas empresas já estão inseridas e com excelentes resultados. Algumas dicas principais: posicionar a empresa no digital, comunicar-se com os clientes através das redes sociais, websites e, principalmente, investir em tráfego pago para que a empresa se torne relevante na região onde atua.

Os corretores imobiliários também devem marcar presença nas redes sociais?

Felipe: Da mesma maneira que a empresa deve se posicionar nas redes sociais, o corretor também tem essa responsabilidade. A compra ocorre, em grande parte, quando o vendedor transmite confiança e autoridade. Gravar vídeos e apresentar o imóvel e seus diferenciais ajudam a transmitir essa segurança. Investir em treinamentos para equipes de vendas também é uma opção.

O que você sugere para a comunicação escrita dessas empresas?

Felipe: Aprofundar-se nas técnicas de Copywriting, que é o processo de produção de textos persuasivos para ações de marketing e vendas. O anúncio não vende sozinho, o potencial cliente chega e é preciso estar preparado para atendê-lo, transmitindo confiança e autoridade de maneira objetiva e que facilite o caminho para uma possível ação como, por exemplo, agendar uma visita ou realizar uma proposta.

O uso de aplicativos de mensagens rápidas, como o WhatsApp, facilita o processo?

Felipe: Sim, mas não há mais como ser amador nesse tipo de contato. Dependendo do jeito que o corretor atua e fala, ele acaba prejudicando e até mesmo perdendo a venda. É preciso prezar pela objetividade, destacar pontos positivos e, se for preciso, indicar um outro meio de contato mais efetivo. É um ótimo momento, também, para usar as técnicas de Copywriting.

Para finalizar, qual tipo de mídia você considera mais importante?

Felipe: Os vídeos são essenciais. Tanto para o incorporador ou imobiliária, quanto para o corretor, ter vídeos falando sobre o imóvel e apresentando ao cliente é fundamental. Isso não significa que os vídeos devem ser gravados de qualquer jeito, existem algumas técnicas mais apropriadas para produzi-los: vídeos curtos de no máximo um minuto, objetivos, apresentando os diferenciais, mostrando tanto o projeto como um todo, quanto os apartamentos e decorados de um lançamento, por exemplo.

