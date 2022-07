Uso inteligente da iluminação será foco do SIMPOLED 2022

Enquanto a relação das pessoas com a iluminação mudou durante a pandemia, transformando a luz em um dos principais elementos do home office e da vida em isolamento, entender como a indústria se mobilizou para atender as necessidades que surgiram neste setor é fundamental para os profissionais e também para a administração pública, por exemplo, para que prefeitos e gestores de infraestrutura possam demandar e valorizar projetos inteligentes, que tragam maior segurança, economia e eficiência, justamente um dos temas do SIMPOLED 2022.

O Simpósio Internacional de Iluminação, organizado pela Associação Brasileira da Indústria de Iluminação (Abilux), acontecerá entre os dias 2 e 5 de agosto como parte da programação da Expolux (Feira Internacional da Iluminação), evento bienal que retorna aos pavilhões depois de 4 anos. Para Ivan Romão, o encontro será um ponto importante no calendário de gestores, varejistas e lighting designers que buscam por novidades e conhecimento para a transformação de negócios e da vida em sociedade.

“Cada tema foi pensado de forma a responder questões atuais de um mercado que ganhou protagonismo ainda maior durante a pandemia. Nas casas, indústrias, comércios, hospitais e no setor público, as discussões foram além dos aspectos básicos da iluminação, mas como utilizá-la de forma ainda mais estratégica, favorecendo produtividade, bem-estar e, claro, taxas menores na conta no fim do mês”, explica Ivan Romão, gerente da Expolux.

O SIMPOLED tem confirmados mais de 23 palestrantes nacionais e estrangeiros, que participam por conta da parceria com a ISA (International SSL Alliance), e que abordarão temas como impacto da iluminação na saúde dos idosos e contribuição da radiação Uv-C na minimização da pandemia. O Simpósio apresentará, ainda, o II Fórum de Iluminação Pública Inteligente, que, como o nome já diz, destacará soluções, cases, tecnologias e sistemas que podem melhorar a gestão dos parques públicos de iluminação em áreas urbanas.

II Fórum de Iluminação Pública Inteligente na Expolux

O II Fórum de Iluminação Pública Inteligente será apresentado em 4 de agosto, terceiro dia de Expolux. Entre os temas selecionados para a edição, estão: o futuro e a qualidade da iluminação pública, concessões e telegestão, com objetivo de destacar ações que podem ser aplicadas em diferentes regiões, sempre com a visão de benefícios para a população, de economia para as administrações e de sustentabilidade para redução de impactos no planeta.

“Nos últimos meses pudemos acompanhar o agravamento da crise hídrica e o aumento de custos para o consumidor, que, por sua vez, passou a questionar mais sobre energia no Brasil. O cenário pede movimentação dos governantes no sentido de melhoria de serviços. Contudo, entender o que há disponível no mercado e o que faz mais sentido para cada localidade pode ser uma tarefa complicada para os gestores que, geralmente, têm limitação de tempo e agenda. Por isso a Expolux, o SIMPOLED e o Fórum de Iluminação Pública são importantes, pois concentram as atualizações”, diz Ivan.

Mostra Design de Luminárias

Outra atração da Expolux 2022 é a visita aos vencedores do Prêmio Abilux Design de Luminárias, que tem duas categorias: interiores e exteriores. O anúncio será feito no dia 12 de julho de 2022, às 19h, na sede da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), localizada na Avenida Paulista. O trabalho dos premiados poderá ser conferido durante a Expolux, que terá uma área dedicada para a exposição do talento do design brasileiro.

Credenciamento

Participar da Expolux é fácil, rápido e gratuito para profissionais do setor. O credenciamento já está aberto e pode ser realizado no site do evento (www.expolux.com.br). A organização recomenda antecipação do cadastro para evitar filas e ganhar tempo para otimização da visita.

SERVIÇO

17ª Expolux

Data: 2 a 5 de agosto de 2022

Horário: das 10h às 20h – no dia 5 de agosto, entrada até 18h

Local: Expo Center Norte – Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo/SP