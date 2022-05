Vaga Lume promove contação de histórias na Biblioteca Álvaro Guerra (SP)

O Caldos e Contos, iniciativa da ONG Vaga Lume, está de volta com muita contação de história e a oportunidade de conhecer de perto a experiência de trabalho da instituição em comunidades da Amazônia. Aberta ao público e totalmente gratuita, a terceira edição do evento acontece no dia 28/5, das 10h às 13h, desta vez no jardim da Biblioteca Álvaro Guerra, no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Um programa para toda a família participar.

O Caldos e Contos 2022 é organizado pelos Embaixadores da Vaga Lume, voluntários que buscam divulgar as atividades da ONG e atrair a atenção para a importância de doações para os projetos da instituição. As crianças participarão de uma série de atividades lúdicas e de mediação de leitura, com um cenário inspirador – o mobiliário que comporá o espaço é o mesmo utilizado nas bibliotecas da Vaga Lume na Amazônia. Além disso, a dinâmica da mediação segue a mesma metodologia que norteia o trabalho das 86 bibliotecas que integram a rede da organização.

Durante o evento, os participantes serão convidados a contribuir com doações. Os nomes dos doadores serão pendurados em tags nas árvores do jardim da biblioteca. Para participar não é necessário nenhum tipo de inscrição prévia.