Valor investido em marketing representou 11,7% do orçamento total das empresas

Na pesquisa da CMO Survey em Fevereiro de 2022 feita com 320 executivos de empresas de diferentes portes, verifica-se que o Marketing Digital representa 57% desse valor. A grande maioria das empresas brasileiras realiza investimento em marketing digital. Isso é o que aponta a pesquisa Maturidade do Marketing Digital e Vendas no Brasil, a qual revelou que 94% das organizações usam essa estratégia para crescer.

Por que qualquer empresa deve ter um bom investimento em marketing digital? Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2019, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 82,7% dos domicílios brasileiros possuem acesso à internet, o que corresponde a um aumento de 3,6 pontos percentuais somente em relação ao ano anterior. Assim, cada vez mais as pessoas estão conectadas ao mundo virtual.

Além disso, nove em cada dez brasileiros fazem pesquisas na internet antes de adquirir um produto, conforme estudo realizado pela Math Ads. Diante desse cenário, a cada dia que passa, mais empresas adotam o marketing digital como estratégia de crescimento, de modo que a empresa que não investir na área provavelmente perderá clientes para a concorrência.

O marketing digital permite que se possa captar clientes em todo o país e até mesmo no exterior, diferentemente de algumas estratégias mais tradicionais que restringem o alcance da empresa a uma cidade, região ou estado. Um dos principais objetivos do marketing digital é gerar mais visibilidade ao negócio. Para isso, são utilizadas técnicas que visam posicionar a página da empresa entre as primeiras a aparecerem quando um potencial cliente pesquisa algo relacionado ao produto que é comercializado ou serviço que é prestado.

Como o marketing digital proporciona um amplo alcance com controle de variáveis geográficas, demográficas, interesses e outras dimensões relacionadas ao público-alvo, é possível atrair mais clientes e aumentar o faturamento do negócio.

As ações de marketing digital atingem diretamente os consumidores com maior probabilidade de serem convertidos em clientes. Por exemplo: para investir em um anúncio pago, devem ser informadas determinadas características do potencial cliente, como gênero, faixa etária, localidade e renda. Assim, sempre que uma pessoa com esse perfil buscar algum assunto relacionado ao segmento de atuação desejado, a página da empresa será apresentada a ela.

Vale destacar que o marketing digital possui orçamentos com ordens de grandeza bem diferentes das mídias tradicionais como televisão, rádio e outras. Mais ainda, a título de exemplo, é possível pré-definir o limite máximo de investimento e acompanhar as métricas de desempenho das campanhas em tempo real, a fim de avaliar se os anúncios estão oferecendo o retorno esperado ou não. Esses são os principais motivos para o crescimento da representatividade dele no orçamento das empresas, conforme mostrou a pesquisa da CMO Survey de 2022.

Quais são as melhores estratégias para realizar o investimento em marketing digital?

Do mesmo modo que se pode pagar para uma emissora, jornal ou revista para que o negócio seja divulgado a quem consome esses canais de comunicação, também é possível pagar para aparecer nos primeiros resultados do Google, em banners de portais de conteúdo, anúncios em redes sociais e no intervalo de um vídeo no YouTube.

As mídias pagas poderiam, ainda, ser outro caminho, posto que, segundo o Google, os anúncios podem aumentar o reconhecimento da marca em até 80%. Além disso, convém mencionar que, de acordo com a Unbounce (2019), visitantes oriundos de pesquisa paga têm 50% mais chances de fazer uma compra do que visitantes orgânicos. Marketing de Conteúdo é um tipo de estratégia que visa produzir conteúdo de qualidade e altamente relevante para o público-alvo a partir de blog posts, imagens, newsletters, e-books, infográficos e vídeos, por exemplo, a fim de construir um relacionamento de confiança com o potencial cliente, ganhar credibilidade e se tornar referência no assunto.

Para se ter uma ideia da eficiência do marketing de conteúdo, já foi constatado que 47% dos compradores conferem de três a cinco conteúdos da empresa antes de entrarem em contato com o representante de vendas. Já o SEO trata-se de um conjunto de estratégias que objetivam posicionar uma determinada página da internet entre os primeiros resultados apresentados pelas ferramentas de pesquisa, como o Google e o Bing. Assim, é interessante apostar no SEO, pois 93% do tráfego on-line é direcionado por mecanismos de buscas, segundo pesquisa da WebFX. As redes sociais possibilitam a divulgação da empresa por meio de conteúdos, anúncios pagos e influenciadores digitais, por exemplo.

Vale destacar que, para a estratégia dar certo, é preciso saber quais são as redes sociais utilizadas pelo público-alvo para não acabar aplicando dinheiro em mídias pouco ou nada utilizadas pelos potenciais clientes.

Qual deve ser o investimento em marketing digital?

Seria fundamental fazer uma análise financeira mais profunda para analisar como esse orçamento poderia ser alocado sem comprometer os números globais. Outro fator que deve ser avaliado é de onde vem a maior parte dos clientes. Se for do ambiente virtual, é interessante investir de 12% a 15% do lucro. Do contrário, se o marketing da sua empresa não depender exclusivamente do espaço digital, indica-se investir de 3% a 5%.

Caso seja desejado abrir uma empresa que ainda não possui lucro para poder calcular o investimento em marketing digital, o valor pode ser baseado no cálculo do capital inicial e, assim, verificar se é o suficiente para aplicar nas estratégias definidas ou se é preciso acumular mais capital.

Como o marketing digital permite mensurar o desempenho das estratégias em tempo real, após colocar em prática as ações adotadas, é possível ajustar o investimento conforme os resultados forem obtidos. Outra forma de identificar qual deve ser o investimento em marketing digital é contar com o apoio de ferramentas tecnológicas, como uma calculadora de orçamento de marketing.