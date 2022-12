Velodyne Lidar lança linha de produtos de software Vella

A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunciou hoje o lançamento beta de sua linha de produtos de software Vella. O Vella permite aos clientes da Velodyne acelerar o desenvolvimento de soluções de visão baseadas em sensores lidar para aplicativos autônomos. Usando a plataforma on-line Vella Portal, os clientes de sensores da Velodyne podem acessar facilmente as ofertas de software Vella, que incluem Vella Go para gerenciamento de sensores lidar, Vella Perception para desenvolvimento de aplicativos e Vella Cloud Services para recursos de inteligência artificial (IA).

Velodyne Lidar's Vella family of software products includes sensor management, calibration, perception and cloud software offerings. Image credit: Velodyne Lidar, Inc.

“Os clientes da Velodyne usam o lidar para aumentar a autonomia em vários mercados, de transporte a infraestrutura, industrial, robótica e muito mais”, disse Ted Tewksbury, CEO da Velodyne Lidar. “O Vella oferece aos nossos clientes o poder de colocar rapidamente em funcionamento os programas de desenvolvimento do lidar, permitindo criar novos aplicativos orientados por IA com mais eficiência. Estamos entusiasmados em ver como o Vella permite que nossos clientes levem suas soluções ao mercado com mais rapidez e economia para promover segurança, eficiência e sustentabilidade para empresas e nossas comunidades”.

Principais funcionalidades

Vella Portal

Gerenciamento de conta fácil e seguro

Acesso único a todas as ofertas de software Vella

Informações e acesso ao suporte ao cliente

Vella Go

Um kit gratuito de ferramentas de gerenciamento de sensores para integração imediata

Detecção automática e configuração para todos os sensores da Velodyne

Fluxo de diagnóstico e visualização de nuvens de pontos em tempo real

Atualizações de firmware e drivers do lidar

O Vella Go Premium melhora a experiência do Vella Go com calibração adicional do lidar e ferramentas de costura de nuvem de pontos

Vella Perception

Simplifica a implementação da percepção para criar facilmente aplicativos inteligentes e autônomos

Ativa a detecção de objetos 3D

Detecção de obstáculos e espaços livres e segmentação de cenas

Integração e atualizações simples e contínua

Suporta vários domínios e ambientes operacionais

Vella Cloud Services

Aproveita os recursos exclusivos do Vella Perception na nuvem para permitir detecção e classificação de objetos escalonáveis, rápidas e de baixo custo baseadas em IA

Fornece gerenciamento de dados do lidar e serviços de percepção

Visualiza conjuntos de dados brutos do lidar

Permite que os aplicativos melhorem a precisão do sistema

Os clientes com sensores da Velodyne podem começar com uma avaliação gratuita entrando em contato com a Velodyne para ativação da conta. Para obter mais informações, entre em contato com o departamento de Vendas da Velodyne em 669.275.2526 ou [email protected].

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) inaugurou uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção dos sensores Lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne, líder global em Lidar, é conhecida por seu vasto portfólio de tecnologias Lidar inovadoras. As revolucionárias soluções de sensores e software da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para satisfazer as necessidades de vários setores, incluindo robótica, infraestruturas industriais, inteligentes, veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS). Por meio da inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades, promovendo uma mobilidade mais segura para todos.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém “declarações prospectivas” dentro do significado das cláusulas de “isenção de responsabilidade” da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Particulares (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995, incluindo, entre outras, todas as declarações que não sejam fatos históricos e que incluem, entre outras, declarações sobre os mercados-alvo da Velodyne, novos produtos, esforços de desenvolvimento e concorrência. Quando usadas neste comunicadoàimprensa, as palavras “estima”, “projetado”, “espera”, “antecipa”, “prevê”, “planeja”, “pretende”, “acredita”, “busca”, “pode”, “irá”, “deverá”, “futuro”, “proporá” e as variações dessas palavras ou expressões semelhantes (ou as versões negativas de tais palavras ou expressões) se destinam a identificar declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas não são garantias de desempenho, condições ou resultados futuros e implicam uma série de riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas, suposições e outros fatores importantes, muitos dos quais estão fora do controle da Velodyne, que poderiam fazer com que os resultados ou desfechos reais difiram materialmente daqueles discutidos nas declarações prospectivas. Fatores importantes, entre outros, que podem afetar os resultados reais incluem o impacto em nossas operações e condição financeira dos efeitos da atual pandemia de COVID-19 nos negócios da Velodyne e de seus clientes e fornecedores; questões da cadeia de suprimentos no mercado de semicondutores; a capacidade da Velodyne de executar seu plano de negócios; o momento da receita de clientes existentes, incluindo incertezas relacionadasàcapacidade dos clientes da Velodyne de comercializar seus produtos e a aceitação final desses produtos no mercado; incertezas relacionadas às estimativas da Velodyne sobre o tamanho dos mercados para seus produtos e futuras oportunidades de receita, incluindo projetos que ainda não foram assinados ou concedidos; encargos relativosàaquisição da Amazon Warrant; a taxa e o grau de aceitação do mercado dos produtos da Velodyne Lidar em uma série de indústrias; o sucesso de outros produtos e serviços concorrentes do lidar e relacionados a sensores que existem ou podem se tornar disponíveis; custos crescentes que afetam adversamente a rentabilidade da Velodyne; incertezas relacionadas ao litígio atual da Velodyne Lidar e possível litígio envolvendo a Velodyne Lidar ou a validade ou aplicabilidade da propriedade intelectual da Velodyne; o risco de que a fusão proposta com Ouster possa ser adiada ou não ocorrer por uma série de razões, incluindo a falha de qualquer uma das partes em obter o voto de um acionista ou atrasos na obtenção de tal voto, ou rescisão do acordo por qualquer uma das partes de acordo com os direitos de rescisão habituais; disrupções em nossos negócios durante a pendência da fusão proposta, incluindo distração da administração, bem como a resposta de parceiros de negócios e funcionários; o risco de publicidade negativa e litígio como resultado da fusão proposta; o desvio de tempo de gerenciamento em conexão com a fusão proposta; acordos operacionais habituais no acordo de fusão que limitam a capacidade da Velodyne Lidar de participar de certas ações sem o consentimento da Ouster (que não deve ser retido injustificadamente); o risco de que a empresa combinada não consiga obter os benefícios antecipados e economias de custo da fusão; a capacidade da Velodyne Lidar de fazer parceria e confiar em fabricantes terceirizados; condições econômicas e de mercado gerais que afetam a demanda por produtos e serviços da Velodyne Lidar; e mudanças nas leis ou normas aplicáveis.

Para obter mais informações sobre os riscos e incertezas associados aos negócios da Velodyne, consulte as seções “Discussão e análise da condição financeira e resultados das operações” e “Fatores de risco” dos registros da Velodyne na SEC, incluindo, entre outros, seu relatório anual no Formulário 10-K e relatórios trimestrais no Formulário 10-Q. Todas as declarações prospectivas neste comunicadoàimprensa são baseadas em informações disponíveis da Velodyne na data deste documento. A Velodyne não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221201005421/pt/

