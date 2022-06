Vem aí o IV Encontro Nacional de Facility Management 2022 e Fórum Internacional

O IV Encontro Nacional de Facility Management 2022 vai reunir quase 20 horas de conteúdo qualificado. O evento possui entrada gratuita e será realizado de 9 a 11 de agosto, no São Paulo Expo, nos pavilhões 6 e 7.

Trata-se de um encontro de negócios do setor de FM, que acontecerá simultaneamente à Feira Higiexpo 2022. Na ocasião, os participantes poderão acompanhar debates e apresentações gratuitas na chamada “Área do Conhecimento” do encontro.

Os participantes poderão prestigiar ainda as palestras internacionais, com conteúdo exclusivo, no Fórum Internacional de Facility Management, área premium do encontro.

Os eventos são uma realização da Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional – Abralimp. O objetivo é promover conhecimento qualificado, abrir espaço para networking com profissionais do Brasil e do mundo e gerar oportunidades para novos negócios no setor de FM.

Fórum Internacional

Neste ano, o tema central será “FM now for a Sustainable Future / FM agora para um futuro sustentável”. O encontro será feito a nível global, com palestrantes das Américas, da Europa, da África e da Oceania.

As palestras abordarão temas como ESG, covid-19 e mudanças climáticas, entre outros.

No Fórum Internacional, Paul Doherty ministrará a palestra e abertura sobre “Facility Management, Smart Cities and South America: Pitfalls, Opportunities and a Path Forward”.

O palestrante é fundador e CEO do The Digit Group, Inc., uma empresa líder em design, construção, operação e soluções de Smart Cities, com sede em Memphis, Tennessee, nos Estados Unidos.

Paul está na lista dos 80 maiores influenciadores em construção do mundo, de acordo com o ranking global da plataforma LetsBuild. Conforme a Bloomberg TV, o especialista foi reconhecido pela CNBC como um dos Titãs de Negócios da América e reportado pela Forbes na lista “Changing the World”.

Outro nome é Collins Osayamwen, presidente da Association of Facilities Management Practitioners – Nigeria, embaixador da EuroFM na Nigéria e presidente do National Mirror Committee of ISO/TC 267 for Facilities Management. Sua palestra será “Africa FM Development”.

O palestrante é um Facility Manager certificado, com mais de 20 anos de experiência no setor, certificado também como IFMA Inst nomeructor. É sócio-gerente/consultor sênior da SheltercareFM Consult, sediada na Nigéria.

O futuro do Facility Management será abordado por Michel Theriault, diretor da FM Insight Consulting Ltd, coordenador Acadêmico do Programa de Certificado de Facility & Property Management da Ryerson University em Toronto, no Canadá, e vencedor do prêmio “IFMA Distinguished Author” pelo livro “Managing Facilities & Real Estate”.

Outros temas na área premium são “Role of Standard FM”, por Duncan Waddell, “Strategic Facility Management”, por Brian Atkin, e “Improving your Facility Management Policy with ISO 41018”, por Helgard Pienaar.

No último dia, os temas serão “Status of FM in the USA”, abordado pelo professor doutor Sarel Lavy, “Technology & FM”, por Ted Ritter, diretor da LMI360, e a palestra de encerramento “O futuro do trabalho é híbrido”, com Tiago Alves, que é CEO da Regus e Spaces no Brasil – Multinacional Inglesa pertencente ao Grupo IWG, listado na bolsa de Londres.

“O Fórum Internacional de Facility Management é uma área com conteúdo premium e exclusivo do IV Encontro Nacional de Facility Management. O público terá acesso aos grandes nomes do mercado internacional para compartilhar conhecimento, novas tendências e as melhores práticas do setor no mundo. O fórum traz a garantia de um público qualificado, que realiza negócios, influencia escolhas e dita os rumos do mercado no exterior”, ressalta Ricardo Crepaldi, coordenador geral do evento.

Palestras gratuitas

Por sua vez, na Área do Conhecimento, as palestras serão de acesso gratuito. Um dos temas será “Facility Management, Ciência e Vírus (covid-19)”, com Soraya Smaili, farmacologista da Escola Paulista de Medicina da Unifesp e coordenadora do Centro de Saúde Global da universidade e do SOU Ciência.

A Área do Conhecimento também terá uma palestra sobre “Certificações LEED, WELL e FITWEL – Uma Visão Sobre Construção Sustentável e Saudável”, com Eduardo Straub, Master em Gestão de Sustentabilidade pela FGV, LEED AP BD+C, WELL AP e FITWEL Ambassador.

Outro tema de grande relevância será “ESG & Facility Management”, trazido por Ricardo Assumpção, CEO da Grape ESG.

A palestra “Gestão da Qualidade do Ar Interno – ISO 16.000-40” será apresentada por Leonardo Cozac, CEO da Conforlab Engenharia Ambiental e Presidente do Plano Nacional de Qualidade do Ar Interno – PNQAI, e Gonzalo Vecina, médico sanitarista.

Por fim, o evento também terá uma apresentação sobre “A contratação de facilities no mercado governamental”, por Lara Brainer, diretora da Central de Compras e consultora do Banco Mundial.

Além de um fórum internacional e rodadas de conhecimento abertas ao público, o encontro contará com uma grande área de exposição.