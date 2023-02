Vendas via WhatsApp: como usar essa estratégia no e-commerce?

Empresas que ainda não usam o WhatsApp na estratégia de vendas e atendimento podem estar com uma renda a menos. No Brasil, o aplicativo é o mais utilizado, alcançando 96,4% dos usuários de redes sociais segundo dados da pesquisa Digital 2022. A tendência é que cada vez mais pessoas usem a ferramenta para conversar com empresas e fazer compras.

O WhatsApp permite enviar mensagens de texto, áudio, vídeo, imagens, documentos, viabilizando contato em diferentes formatos que podem impulsionar uma comunicação proativa e eficiente. Além de se tornar mais conveniente do que se deslocar até um comércio ou acessar uma loja virtual, o app favorece a solução de pendências rapidamente, a criação de campanhas e a concretização de vendas diretas. Pelo WhatsApp, todas as dúvidas podem ser solucionadas rapidamente, até mesmo com mensagens automáticas.

Mas como potencializar essa estratégia no e-commerce? O pontapé inicial é criar uma conta no WhatsApp Business. Para isso, basta fazer o download do aplicativo com a versão dedicada às empresas. Entre as principais funcionalidades está a possibilidade de criar catálogos, adicionar informações oficiais e passar maior credibilidade aos clientes.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Outro ponto importante é contar com a autorização do cliente para envio de informações. Existe um limite entre a divulgação do seu negócio e a invasão ao celular e à privacidade. Por isso, é essencial ser bem-vindo, pois são grandes as chances de realizar um contato improdutivo, sem gerar retorno algum quando o envio é massivo e sem personalização.

Nesse sentido, entra a cartela de clientes. É decisivo ter um mailing de contatos atualizado com pessoas reais e potenciais de vendas. Para isso, a estratégia é a coleta de dados inteligente.

Criar lista de transmissão em vez de grupos é outra dica importante. A operação é bem fácil: cria-se a lista, seleciona todos os contatos que deseja colocar nela e pronto. É só escrever a mensagem e enviar. Serve, por exemplo, para divulgar a chegada de novos produtos ou anunciar promoções. Se alguém responder, só a empresa irá receber.

A qualidade do conteúdo é outro ponto decisivo. Não é proibido enviar propaganda pelo WhatsApp, mas é indicado não restringir a estratégia a isso. Cada vez mais a oferta de conteúdo conquista públicos. Dicas relacionadas aos itens do catálogo pode ser uma poderosa ação de marketing de conteúdo, por exemplo. O importante e fazer isso tanto no formato de texto quanto de vídeo e estudar como ajuda no engajamento dos clientes.

As possibilidades são muitas e cada dia que passa o WhatsApp cria mais funções. É preciso estar sempre atento e antenado sobre as novidades do app, bem como sobre o segmento de mercado da empresa para elaborar conteúdos inovadores e relevantes.

*Por Clóvis Souza, fundador da Giuliana Flores