Viapol alcança certificação inédita na produção de mantas asfálticas

As mantas asfálticas da Viapol, referência no desenvolvimento de soluções para a construção civil, acabam de receber o Certificado do Programa de Qualidade de Produtos para impermeabilização IBI (PQ-IBI), com auditoria do IBELQ, creditada pelo INMETRO. O produto certificado Manta Torodin é uma manta asfáltica produzida a partir da modificação física de asfaltos com uma especial combinação de polímeros que proporciona à massa impermeabilizante notáveis características de resistência e durabilidade.

Para o Gerente de Marketing Estratégico da Viapol, Jorge Lima, a certificação é uma prova do trabalho sério desenvolvido pela Viapol. “Estamos em constante modernização da tecnologia para produção das mantas asfálticas. Acreditamos que todo esse trabalho nos faz líder no mercado, e essa certificação vem para confirmar a nossa preocupação com a qualidade”, diz o gerente.

A empresa, foi uma das pioneiras em seu segmento a conquistar a certificação ISO 9000, mantendo-se atualizada pela ISO 9001/2000. Atendendo as mais variadas especificações de uma obra a ser impermeabilizada, a Viapol disponibiliza em sua requisitada linha de mantas as renomadas Torodin, Premium e Classic, entre outras, que garantem a perfeita estanqueidade nas mais diversas situações, e ainda conta com as mantas Ardosiada e Alumínio, que conferem às obras um excelente acabamento estético.

“O programa de certificação de qualidade iniciou-se em 2021 e, desde o início, a Viapol apoiou a ideia. Para nós, essa certificação é muito importante, pois a comprovação da qualidade dos nossos produtos nos diferencia no mercado. Nossas soluções certificadas terão o selo nas suas embalagens”, afirma o executivo. O programa do Instituto é referência para milhares de profissionais da construção civil e consumidores, que devem reconhecer o certificado como um importante parâmetro de avaliação, tanto nas fases construtivas e de manutenção quanto na aquisição de imóveis.

Para Lima, o segredo para ter sucesso na produção e comercialização do produto é sempre investir em tecnologia, inovação e aprimoramento de soluções. Mesmo durante a pandemia, a Viapol cresceu, entre 2021 e 2022, mais de 20% em metros quadrados de manta asfáltica vendida em construções comerciais, indústrias e residências pelo Brasil. Atualmente, mais de 100 itens fazem parte da linha de Mantas Asfálticas.