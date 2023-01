WFM é opção para a previsão das necessidades das empresas

Em média, 7 a cada dez empresas (73%) do país têm negócios data driven (orientados por dados). Apesar disso, apenas 28% consideram o tratamento de dados uma prioridade, como revela uma pesquisa encomendada pela Dell e desenvolvida pela consultoria Forrester, em vários países, entre eles o Brasil.

A nível mundial, 66% dos empreendimentos reportaram que são orientados por dados e 21% destacaram que a cultura de dados é uma prioridade. O levantamento coletou respostas de 4.036 executivos de 45 países, como mostra uma publicação do Canaltech.

Nesse contexto, Jorge Costa, CPO (Chief Product Officer) da SISQUAL® WFM, conta que o WFM (Workforce Management, em inglês – gerenciamento de força de trabalho, em português) pode ser usado para realizar a previsão das necessidades de uma empresa a partir do uso de dados.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

“Em qualquer empresa, adequar o dimensionamento das equipes é crucial para otimização de custos e vendas. A organização não pode ter escassez de recursos que comprometam as vendas, e não pode dar-se ao luxo de desperdiçar força de trabalho, aumentando desnecessariamente os custos”, afirma.

Costa destaca que o objetivo em cada área de negócio é ter o número de colaboradores necessários, com a competência certa e na hora certa. Diante disso, prossegue, o WFM pode contribuir a partir da análise do histórico de dados relevantes, como o fluxo de clientes, tickets, vendas, tipo e quantidade de produtos vendidos.

“Além disso, uma ferramenta de gerenciamento de força de trabalho considera a detecção e a classificação de épocas, eventos, tendência nos períodos mais recentes e objetivo de crescimento”, pontua.

Inteligência Artificial facilita fluxos das empresas

Segundo o especialista, com a aplicação de diversos algoritmos inteligentes, é calculada a previsão dos valores de negócio correspondentes com a granularidade adequada – por hora, a cada 15 minutos – e, finalmente, aferido o dimensionamento correto, em número de pessoas em cada loja ou departamento.

Ele destaca que as ferramentas oferecem a previsão dos fluxos e correspondente carga de trabalho de uma forma gráfica e simples, por meio de indicadores relevantes.

“O WFM oferece ao gestor a segurança de ter o planejamento adequado das equipes e antecipar necessidades de contratação, períodos mais indicados para realização de tarefas secundárias, além de avaliar o impacto de ausências solicitadas pelos colaboradores”, explica.

Como as ferramentas de WFM podem ajudar?

Costa conta que, via de regra, as soluções de WFM oferecem ferramentas e estratégias que podem ser utilizadas para realizar a previsão das necessidades de uma empresa a partir do uso de dados.

“É possível contar com uma série de soluções que permitem otimizar o processo de previsão de necessidades, desde análise de dados, cálculo de estimativas e cálculo e aferição do dimensionamento – número de pessoas necessárias”, afirma.

Segundo o profissional, dos benefícios desta ferramenta vale destacar a integração e visualização de dados relevantes do negócio no planejamento e gestão de escalas, assim como algoritmos inteligentes para cálculo das previsões de negócio, limpeza e correção de dados e cálculo do dimensionamento.

“Além disso, o WFM oportuniza a análise gráfica de curvas de vendas – ou dados de negócio – por hora ou por dia, comparando diferentes lojas ou departamentos, padrões de comportamento por hora, dia da semana, mês ou épocas especiais”, diz ele.

Ferramentas contribuem para aumento da qualidade de vida

Costa ainda explica que a ferramenta oferece a análise da evolução ao longo dos anos e períodos mais recentes, a comparação entre dados reais, previstos e empíricos, a sobreposição das curvas ou valores de negócio com gráfico de colaboradores por hora e apresentação de taxas de desempenho.

“Por fim, o WFM dá acesso a taxas de conversão de vendas ou visitas, avaliação de eficácia de campanhas ou promoções, redistribuição fácil de pessoas e indicadores com cálculo de excedentes ou sugestões de contratação por loja”, pontua.

“A ferramenta é uma alternativa para empresas que precisam ajustar as necessidades com os critérios de qualidade de vida de seus colaboradores, o que contribui para o aumento de satisfação e da retenção da força de trabalho”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: https://www.sisqualwfm.com/