WOW Summit chega em sua terceira edição com tudo sobre Experiência

No dia 5 de abril de 2023, quarta- feira, no Cine Marquise, em São Paulo, acontece a terceira edição do WOW Summit, evento referência no setor e totalmente independente, da Comunidade Amigos do CX, que abordará os principais assuntos sobre experiências nas organizações como experience customer, employee, patient, brand, product e ESG.

Hoje, a experiência que o consumidor tem com uma marca pode impactar muito nos resultados e no sucesso do negócio. Dados da Zendesk Customer Experience Trends mostram que mais de 60% dos consumidores desistirão de uma marca após uma experiência ruim de atendimento, e 70% gastam mais com empresas que oferecem experiências personalizadas.

Para Christiano Bem, idealizador do WOW Summit, a busca pelo tema “gestão da experiência nas organizações” está crescendo ano a ano. “Estamos muito felizes em realizar a terceira edição do evento, que a cada ano traz novas formas, formatos e cases de sucesso de experiência. Esta edição trará um conteúdo completo, abordando não só a experiência do consumidor, mas também do colaborador, do paciente, da marca, do produto, além de desmistificar e trazer mais informação sobre a disciplina de ESG. Conseguimos reunir especialistas do mercado e empresas que estão fazendo a diferença no mercado nacional e internacional”, ressalta Christiano Bem, Cofundador do WOW Summit e Diretor Executivo da Rokkets Group.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

“A terceira edição do Wow Summit é um marco de uma nova fase. Saímos de um movimento de Experiência do Cliente e Colaborador para gestão da experiência onde incorporamos experiência do paciente, de marca, de produto e também de ESG. A maturidade do mercado segue para esse caminho da gestão da experiência porque, no final do dia, tudo impacta na experiência do cliente final. Precisamos ter uma visão holística e entender o todo”, explica Bruno Guimarães, Cofundador do evento e fundador da comunidade Amigos do CX – Maior Comunidade de CX do Brasil.

O WOW Summit 2023 contará com palestras de alguns dos principais especialistas do setor. São eles: Aline Rodrigues, Customer Experience Sr Manager da Pier Seguradora; Daniela Fantinati, Head de Gestão de Qualidade e CX na Aeroportos Brasil Viracopos; Anna Polatschek, Especialista em ESG & Sustentabilidade; Bárbara Borba, Head CX & Operation & CRM da NOH; Cybelle Esteves, Sr Director Operations Excellence BR & GG and ESG Latam DHL, da DHL Supply Chain; Fabiano Salgado, Head de Experiência na Unico IDtech; Felipe Cabral, Fundador da NOH; Flávia Camargo, Diretora de Experiência em Saúde do Albert Einstein; Gabriela Amaral, Global Customer Satisfaction Manager da AMBEV; Gabriela Bianco, Diretora de Clientes e Plataformas Digitais da BrasilSEG; Grasielle Silva, Gerente CX LATAM da CNH Industrial; Isabela Ferreira, Director of Customer Experience da BTG; Jason Ward, VP de Pessoas e Clientes da AZUL; Laura Sica, Gerente Sr de Customer Experience da Portobello Shop; Lucied Manduca, Palestrante, Mentora e Diretora Executiva de Marketing e Experiência do Cliente; Luiz Gustavo Pacete, Head de Conteúdo e Inovação do MMA Global; Marcelo Santiago, Head of Customer Experience, Digital & Data da Nissan; Marcia Baena, VP de Gente & Gestão da ZAMP e Popeyes; Mayla Takahashi, Head de Customer Experience da BASF; Rafael Bonjorno, Head of Consumer Care & Services para América Latina da Electrolux; Rafael Niro, Head of Marketing and Communication da Red Bull; Rodrigo Brito, Head of Sustainability I Brazil & South Cone da Coca-Coca; Rodrigo Topan, Gerente de Customer Experience da VIVARA; Suzie Clavery, Employer Branding, Employee Experience & Internal Communication Senior Manager da UnitedHealth Group; Thiago Trevisan, Head de CX, Relacionamento e Operações da Comgás; Wellington José da Silva, Diretor de Digital, Head de Digital Product da AMARO; Cynthia Kitasato, Superintendente de Estratégia de Experiência do Cliente da Alelo; Antonio Piccinini, Regional Leader, GTM & Channels, Latin America and Caribbean da Acquia e Alex Reis, Consultor de Customer Experience e CCXP da Rokkets Consulting.

O evento conta com o patrocínio das empresas Alelo, IndeCX, Acquia e Rokkets Group. Para mais informações, lista de palestrantes confirmados e compra de ingresso, acesse: https://www.wowsummit.com.br/.

Serviço:

WOW Summit 2023

Data: 05 de abril de 2023 (quarta-feira)

Horário: 08h30 às 19h

Local: Cine Marquise – Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César – São Paulo/SP

Inscrições : WOWSummit 2023 em São Paulo – 2023 – Sympla