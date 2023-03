Waters apresenta sistema de HPLC Alliance iS de próxima geração destinado a reduzir até 40% dos erros comuns de laboratório

PITTCON 2023 – A Waters Corporation (NYSE:WAT) apresentou hoje o Alliance iS, o sistema de HPLC inteligente de próxima geração, criado para reduzir o risco de conformidade, ao acrescentar novos níveis de detecção proativa de erros, solução de problemas e facilidade de uso. Quando combinado com o Software de Cromatografia Empower pronto para conformidade da Waters e as Colunas eConnect™ HPLC, o sistema de HPLC Alliance iS agiliza a tarefa de fazer medições exatas e precisas, ao detectar e eliminar erros comuns em até 40%.i Ao fazer isto, o sistema de HPLC Alliance iS ajuda os laboratórios de CQ a cumprir consistentemente as metas de qualidade, segurança, conformidade e entrega de produtos no prazo.

The new Waters Alliance iS HPLC System is an intuitively simple, rugged, and reliable high performance liquid chromatograph designed specifically for the pharmaceutical quality control (QC) laboratory. The instrument makes QC laboratories more efficient by reducing common errors that cause up to 40% of failed sample sets and subsequent out-of-specification results, re-tests and investigations.

“Os laboratórios de controle da qualidade atuais são muito diferentes do que eram há 50 anos, quando a Waters introduziu seu primeiro sistema comercial de HPLC, ajudando a garantir que dezenas de milhares de medicamentos prescritos no mercado sejam puros, seguros e funcionem conforme o esperado”, disse Udit Batra, Presidente e Diretor Executivo da Waters Corporation. “Nossas conversas com centenas de gerentes de controle da qualidade e analistas de bancada renderam um entendimento mais profundo do que precisam hoje de um sistema HPLC moderno para ajudá-los a ter o melhor desempenho. O sistema de HPLC Alliance iS da Waters é ideal para abordar questões como treinamento de pessoal, redução de erros, gerenciamento de riscos e conformidade, ajudando a trazer melhorias significativas de produtividade e qualidade a laboratórios de controle da qualidade de alto volume.”

Com base em percepções amplas e profundas do cliente, o sistema de HPLC Alliance iS foi projetado com cuidado para as necessidades exclusivas do laboratório de CQ, trazendo simplicidade intuitiva para medições de rotina. Com indicações visuais e alertas fornecidos mediante uma interface de tela sensível ao toque intuitiva, o sistema avisa o operador se um método inadequado for escolhido para uma aplicação, quando um frasco de amostra estiver ausente, quando for a hora de reabastecer um frasco de solvente ou se for a hora da manutenção do sistema. Estas são condições comuns que, quando detectadas com antecedência suficiente, podem eliminar erros do sistema que, de outro modo, degradariam a capacidade dos cientistas de fornecer os medicamentos necessários aos pacientes e, em última análise, custariam tempo e dinheiro ao laboratório.

O sistema também se integra ao Software de Monitoramento do Sistema waters_connect™ nativo de nuvem, permitindo o monitoramento em tempo real do sistema de HPLC Alliance iS e quaisquer outros instrumentos de cromatografia controlados pelo software Empower. Os gerentes de laboratório podem visualizar o status ao vivo de seu conjunto de instrumentos de HPLC de qualquer lugar e a qualquer momento para aprimorar ainda mais o uso do equipamento e a produtividade geral.ii

Os destaques dos recursos do sistema de HPLC Alliance iS da Waters incluem:

O mais recente software de cromatografia Empower padrão da indústria, pronto para conformidade, com recursos completos de rastreamento de auditoria.

Tela sensível ao toque de instrumento avançado para operação e manutenção do sistema guiado.

Tecnologia eConnect Column Tag para vincular informações de coluna, incluindo contagens de injeção através tecnologia de comunicação de campo próximo (NFC).

Pré-verificações automatizadas de diagnóstico do sistema para ajudar a satisfazer os principais indicadores de desempenho (KPIs) de redução de erros.

Conexões sem ferramentas para evitar vazamentos e fornecer melhor cromatografia.

O sistema de HPLC Alliance iS da Waters estará disponível a partir de maio de 2023.

