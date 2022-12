Webinar aborda oportunidades e tendências de novas carreiras

A cada dez jovens, oito (82%) não sabem ou têm dúvidas do que fazer profissionalmente, conforme dados de uma pesquisa conduzida pela CMOV com mais de 2 mil entrevistados de todo o país em maio de 2021. Aliás, segundo um levantamento realizado pela Universidade Anhembi Morumbi, dentre os estudantes que já decidiram a carreira que desejam seguir, menos da metade (46%) tiveram contato com a profissão escolhida.

De acordo com o balanço, o percentual chega a 63% entre os alunos de escolas públicas. Além disso, 27% dos participantes confessaram que têm dúvidas sobre o mercado de trabalho. A pesquisa entrevistou 18.477 jovens do 3º ano do ensino médio na cidade de São Paulo (SP).

Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University no Brasil, destaca que o mercado está em constante evolução, motivo pelo qual é importante que os estudantes se mantenham atualizados com as oportunidades e tendências de novas carreiras – as chamadas carreiras criativas.

“Repertório e experiência são peças-chave no momento de escolher uma área de atuação. Por isso, é importante que os jovens tenham acesso a experiências que os permitam perceber como se sentem quando convidados a produzir projetos relacionados às possíveis escolhas profissionais”, afirma.

Ela conta que, pensando em ajudar os alunos a tomarem a melhor decisão profissional, a Full Sail preparou o webinar “Cursos livres e eletivas da Full Sail University para 2023”, que será realizado no dia X de XX, às X horas.

“A instituição montou uma grade de programas que tem como objetivo ajudar os alunos durante a jornada. Todos os programas são gratuitos para a escola, as famílias e os alunos participantes, e a participação no evento é importante para conhecer as eletivas e cursos livres que a Full Sail oferece para sua escola, gratuitamente, para o ano de 2023”, explica.

Segundo Olival, o webinar deve abordar os programas que serão oferecidos no próximo ano, os formatos em que eles estarão disponíveis e as vantagens para escolas parceiras da Full Sail University, seus alunos e famílias. “O objetivo do evento é aprimorar ainda mais os assuntos abordados, seja dentro do audiovisual, mídia ou comunicação, entre outros, a fim de levar informação sobre a carreira e sobre o que a Full Sail University oferece”.

De acordo com a Community Outreach Director, os conteúdos do webinar abordarão questões técnicas e práticas sobre cada uma das áreas, mostrando como funcionam com as novas tendências. “Ao final, o evento deve estabelecer atividades práticas aos alunos participantes para que consigam entender, de uma forma resumida e com a mão na massa, sobre todo o projeto ministrado”, complementa.

Disciplinas eletivas focam em carreiras criativas

Olival conta que a “Creative Careers” é um programa inicial em que os participantes são apresentados à economia criativa e suas oportunidades. “Recomendamos esse programa a jovens do 9º. do fundamental ao 3º. Ano do Ensino Médio, como introdução a todas as possíveis carreiras dentro da indústria criativa”.

Ela também destaca a disciplina “Game Development”, programa para jovens do Ensino Médio que tenham feito o programa Carreiras Criativas e tenham sentido identificação com a área de Game Development. “Esse programa acontece exclusivamente de forma híbrida – com partes ao vivo e partes assíncronas”.

Segundo a profissional, os programas “Film Production” e “Business”, por sua vez, foram concebidos para jovens do Ensino Médio que tenham feito o programa Carreiras Criativas e que se identifiquem com as áreas em questão.

Ela ressalta que todos os programas estão disponíveis somente em inglês, sem tradução, e demandam, entre aulas ao vivo e assíncronas, tarefas e projeto, uma média de 20 horas de dedicação. “Cada programa conta com um objetivo específico que visa, além de informar o aluno sobre a área em questão, estimulá-lo para que desenvolva um projeto completo dentro dessa área, com profundidade”.

Ainda segundo Olival, as escolas participantes terão acesso a relatórios periódicos de desenvolvimento de seus alunos matriculados nos programas, além de certificados para alunos que cumprirem todas as atividades, incluindo a submissão de um projeto. Todos os programas acontecem no primeiro semestre de 2023, e as inscrições para escolas serão encerradas no dia 20 de dezembro.

Conhecimento sobre oportunidades

Para concluir, Olival observa que escolher uma carreira nunca foi uma tarefa fácil. Em um momento de transformação digital, isso fica ainda mais desafiador, porque novas carreiras surgem a cada momento, e conhecer novas possibilidades é fundamental para pensar sobre oportunidades.

“É com esse objetivo que as eletivas oferecem conhecimento sobre oportunidades, além de projetos em que os alunos possam colocar a mão na massa e refletir sobre quais carreiras podem ser interessantes para o futuro de cada um”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: https://www.fullsail.edu/