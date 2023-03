Webinar gratuito abordará o tema de People Analytics e sua relação com o RH

Muito se fala sobre People Analytics e como essa metodologia pode fornecer ao profissional de recursos humanos uma melhor compreensão das necessidades e comportamentos dos colaboradores, permitindo decisões mais assertivas em relação ao recrutamento, treinamento, retenção de talentos e desempenho.

Essa é a temática do próximo Conexão Skeel. Um evento mensal promovido pela Skeel – Recrutamento Inteligente para recrutadores e profissionais da área que querem se manter atualizados e conectados com os principais assuntos do segmento.

No próximo evento, Sabrina Vasconcellos, Head of Human Capital & People Analytics na Dadosfera, será recebida por Thiarlei Macedo, CEO & Co-Founder da Skeel – Recrutamento Inteligente, e irão compartilhar mais sobre o que é People Analytics, dicas para implementar no RH e boas práticas.

Sabrina explica que: “People Analytics é a principal tendência e, segundo a People Analytics trends, 90% dos CHRO entendem que dados são essenciais para a estratégia de gestão de pessoas. Baseados nos dados de pesquisas como essas, vamos abordar na nossa live o quanto essa metodologia tem se tornado cada vez mais relevante e importante, principalmente nos últimos tempos, elevando a estratégia de gestão de pessoas através de dados para humanização e, consequentemente, monetização no negócio”.

Thiarlei completa afirmando que “com a análise clara de dados, o recrutador pode otimizar o processo de contratação para encontrar os melhores candidatos, alinhar as estratégias e programas de compensação e incentivos mais eficazes para reter talentos e identificar melhorias”.

O próximo Conexão Skeel acontece no dia 22 de março, às 9h. O evento conta com vagas limitadas e as inscrições podem ser realizadas no site: www.skeel.com.br/conexao