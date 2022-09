Websérie esclarece novas regulamentações para postos de combustíveis

A iniciativa é da Gilbarco Veeder-Root, empresa da área de equipamentos e tecnologia de abastecimento para postos de combustíveis. O tema da primeira websérie trata do impacto das novas regulamentações para o setor, no que se refere ao novo RTM – Regulamento Técnico Metrológico, do Inmetro – cujo principal objetivo é evitar a fraude volumétrica nas bombas de combustíveis; sistema de recuperação de vapores e estratégias ligadas a estas normas que podem fazer os postos se diferenciarem da concorrência. Providências, recursos, prazos e custos serão detalhados, na prática, ao longo dos episódios.

O primeiro módulo da websérie “Abastecendo conhecimento” consta de três episódios apresentados por Antônio Cristóvão, gerente de produto da Gilbarco Veeder-Root.

O primeiro deles, que será disponibilizado no canal do YouTube da empresa a partir do dia 08 de setembro, abordará o novo RTM: o que é, objetivos, prazos para adequação, alternativas, custos e os recursos que a indústria já oferece para esta transição.

O sistema de recuperação de vapores (SRV), norma ligada à legislação trabalhista em benefício da saúde dos trabalhadores em postos de combustíveis e obrigatória em estabelecimentos inaugurados a partir de setembro de 2019, será o tema do segundo episódio. Serão esclarecidostópicos quanto à obrigatoriedade e prazos para a instalação do SRV em estabelecimentos construídos antes desta data e que variam de acordo com o ano de fabricação das bombas em uso.

Completa o primeiro módulo da websérie o episódio sobre estratégias competitivas para postos de combustíveis se diferenciarem da concorrência, tirando partido das novas regulamentações, conforme a agilidade de se adequarem a elas ou, até mesmo, adiantando-se aos prazos.

Os três episódios serão lançados com o espaço de 15 dias, a partir do primeiro, e o acesso é totalmente gratuito. Para completar o acervo de conhecimento serão disponibilizados também e-books sobre cada tema tratado.

A websérie “Abastecendo conhecimento” é parte da missão da Gilbarco Veeder-Root em se tornar o parceiro tecnológico nº 1 dos postos de combustíveis e cada módulo trará esclarecimentos práticos sobre as dúvidas mais atuais e recorrentes como gestão, operação, legislação e outros assuntos relevantes para donos de postos.

“Sabemos que a chave da gestão bem-sucedida se baseia na entrega de soluções tecnológicas de ponta para a operação dos postos, mas que passa, obrigatoriamente, pela compreensão clara das mesmas, suas implicações em todas as áreas dos estabelecimentos, obedecendo o estágio de evolução de cada um. Compartilhar e democratizar informação de valor é, na prática, participar ativamente do negócio de cada cliente, contribuindo para o seu resultado, e em última análise fortalecendo todo o segmento de postos de combustíveis”, diz Nathalia Mumisso, supervisora de marketing da Gilbarco Veeder-Root para a América Latina.

O primeiro episódio já está disponível no link: https://www.youtube.com/c/GilbarcoVeederRootBrasil