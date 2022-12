Wemade Realiza Evento sobre Queimador de Incenso do Desejo de Yiun da MIR4 para o Ano Novo

MIR4, uma obra-prima MMORPG móvel da Wemade, irá realizar o evento sobre Queimador de Incenso do Desejo de Yiun a partir do dia 27 para comemorar o Ano Novo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221227005043/pt/

MIR4 Realiza Evento sobre Queimador de Incenso do Desejo de Yiun! (Arte Visual: Business Wire) Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Na terça-feira, 27 de dezembro, o evento terá início com um evento de Check-in que oferece uma ampla diversidade de brindes. Os jogadores que fizerem login durante 14 dias em um período de quatro semanas irão receber grandes recompensas, incluindo tíquetes da Bênção do Dragão Divino, Estátuas Lendárias e Épicas do Dragão Azul e Cofre das Esperanças contendo Caixas de Tesouro de Materiais Épicos e muito mais, conforme o número de dias de atendimento.

Com o evento de check-in, os jogadores poderão ganhar até dois tíquetes da Bênção do Dragão Divino. Usando a Bênção do Dragão Divino, os jogadores poderão tentar Combinar itens ao selecionar uma caixa de itens do grau mais alto que o jogador falhou antes de Combinar.

Além disto, o evento Carta de Esperanças de Yiun será realizado até segunda-feira, 9 de janeiro. Os jogadores podem obter Carta de Esperanças ao caçar monstros no continente de Mir. Ao levar as cartas obtidas por meio da caça ao NPC Yiun, localizado nas principais cidades de cada área, os jogadores podem trocar as cartas com diversas recompensas, como Pedras de Aperfeiçoamento do Dragão Divino, Estátuas Lendárias do Dragão Azul e Caixa de Esperanças contendo vários tíquetes de convocação.

Durante duas semanas a partir do dia 27, quando o espírito do nível lendário for obtido mediante Invocação Especial do Espírito, o Príncipe Herdeiro das Trevas Wooska irá aparecer com 100% de chance. O Príncipe Herdeiro das Trevas, um lendário espírito do vento, é especializado em defesa física e, portanto, está equipado com poderosas defesas.

Na terça-feira, 10 de janeiro, o jogo irá apresentar o Dragão da Nuvem Negra Poipoi, um adorável novo espírito épico da água. Com poderosa defesa de feitiço, este novo espírito reduz efetivamente o dano de habilidade recebido em combate.

A MIR4 também realiza o Evento Silhueta por meio de sua comunidade oficial. Os jogadores que escreverem os nomes dos personagens da MIR4 ocultos atrás de silhuetas nos comentários até 10 de janeiro, irão receber recompensas conforme o número de comentários escritos.

Da Minha Batalha, Para Nossa Guerra! Informações detalhadas sobre a MIR4 podem ser encontradas no site oficial.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221227005043/pt/

Contato:

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ)

Yeonghyun Lee, Gerente de Relações Públicas

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE