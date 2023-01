Wemade apresenta Tokenomics evoluído com MIR M

O novo MMORPG MIR M da Wemade: Vanguard and Vagabond (MIR M) será lançado em 170 países em 31 de janeiro.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia.

Lançamento oficial global do MIR M em 31 de janeiro de 2023

O MIR M apresentará a “economia entre jogos” com o MIR4, um dos jogos blockchain de maior sucesso no mundo. Conectamos a economia de tokens dos dois jogos para criar uma economia de jogo mais íntima. Os jogadores podem desfrutar de uma experiência única nos ciclos virtuosos ao reinvestir os tokens que obtiveram de um jogo em outro jogo.

O token do jogo DRONE e o token de governança DOGMA serão usados como tokens principais no MIR M. Através da Play Wallet, os jogadores podem trocar Aço negro pelo token do jogo DRONE e esse token pode ser trocado por WEMIX$ ou outros tokens que são usados em outros jogos como MIR4.

O token de governança DOGMA concede mais direitos aos jogadores e conecta a economia dos dois jogos. DOGMA pode ser obtido apostando DRONE, um token de jogo usado em MIR M, e HYDRA, um token de jogo usado em MIR4.

Os jogadores podem expressar suas opiniões de forma mais ativa e participar da tomada de decisões importantes, como convocar chefes de campo e chefes mundiais ou realizar uma captura de vale usando o DOGMA que ganharam.

Muitos eventos, incluindo airdrops, estão sendo realizados junto com o pré-registro. Mais informações estão disponíveis em Site oficial do MIR M.

