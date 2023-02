Wemade realiza evento de airdrop no WEMIX para celebrar o lançamento mundial do MIR M!

WEMIX PLAY, a plataforma de jogos blockchain número 1 da Wemade, está hospedando um evento de airdrop no WEMIX até 28 de fevereiro para comemorar o lançamento mundial de seu MMORPG, MIR M: Vanguard and Vagabond.

O WEMIX PLAY oferecerá 1 WEMIX cada para 1 milhão de usuários que atenderem aos seguintes requisitos: Conectar a conta do jogoàPLAY Wallet, alcançar o nível de personagem 25 e ter um registro de login dentro de uma semana a partir da data final do evento. Se o número de participantes superar 1 milhão, os ganhadores serão selecionados com base na ordem em que o personagem atingir o nível 25 primeiro. Os vencedores e mais informações serão anunciados posteriormente.

MIR M é um K-MMORPG com artes marciais lançado em 31 de janeiro. Ele é recriou o The Legend of Mir 2, a propriedade intelectual mais popular da Wemade, para se adequar às tendências atuais e aplicou a tecnologia blockchain para criar tokenomics com base no token do jogo DRONE e no token de governança DOGMA.

O MIR M também faz parte de uma economia entre jogos que inclui o MIR4, o jogo blockchain de maior sucesso do mundo. Os usuários de jogos nesta economia entre jogos podem reinvestir os tokens de jogo que obtiveram em cada jogo em outros jogos, criando assim um ciclo virtuoso.

Visite o site oficial (https://mirmglobal.com) para obter mais informações sobre o evento de airdrop que celebra o lançamento mundial do MIR M.

Contato:

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ)

Yeonghyun Lee, gerente de RP

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE