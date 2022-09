Western Union anuncia expansão e novos métodos de pagamento

A Western Union anuncia que está aumentando suas operações próprias no Brasil em mais de 37%, abrindo 25 novas lojas de varejo em todo o país, enquanto expande seus métodos de pagamento para oferecer ainda mais maneiras para os brasileiros enviarem dinheiro além-fronteiras.

Os brasileiros agora podem realizar transferências internacionais por meio de dinheiro, cartões de débito e crédito, enquanto optam por realizar suas transações on-line ou em um dos pontos de varejo da Western Union localizados em todo o país.

As duas primeiras lojas foram inauguradas em julho na cidade de Ipatinga (MG) e em agosto na cidade de Teresina (PI). Ambas são novas cidades para a Western Union, oferecendo serviços em locais importantes do Brasil não apenas anteriormente desassistidas, mas também grandes centros turísticos para o país. Esse crescimento representa a expansão mais significativa da Western Union no Brasil desde 2018.

“O objetivo da Western Union de permitir que milhões de conexões entre pessoas enviem ou recebam dinheiro globalmente e localmente continua a crescer, enquanto desenvolvemos nossas ofertas para incluir serviços digitais expandidos e uma experiência simplificada do cliente de varejo”, disse Ricardo Amaral, presidente da Western Union no Brasil. “Essa expansão não apenas aumentará nossas operações em todo o Brasil, mas, mais importante, aumentará a conveniência para nossos clientes, dando a eles a oportunidade de enviar ou receber dinheiro mais perto de suas casas.”