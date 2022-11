Wipro lança programa AWS Skills Guild: Step Up

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), uma empresa com liderança em consultoria e serviços de tecnologia, anunciou o lançamento de seu novo Skills Guild com a Amazon Web Services (AWS) na AWS re:Invent 2022.AWS Skills Guild é um programa de capacitação abrangente para grandes empresas criarem habilidades de nuvem através da entrega integrada de oportunidades de aprendizagem da AWS. O Wipro Step Up irá aproveitar a estrutura do AWS Skills Guild para transformar o modo como os funcionários interagem com os clientes em suas jornadas na AWS Cloud.

“À medida que o mundo continua evoluindo e a nuvem se torna a base para o sucesso dos negócios, estamos dobrando nossas parcerias estratégicas para avançar nas metas comerciais de nossos clientes e ajudá-los a obter novas vantagens competitivas em um mundo em rápida transformação”, disse Jason Eichenholz, Vice-Presidente Sênior e Chefe Global de Ecossistemas e Parcerias, Wipro Limited. “Nosso Skills Guild tem por base nossos recursos existentes de nuvem e aprofunda nossas competências na AWS para ajudar os clientes a impulsionar a ROI acelerada dos investimentos da AWS Cloud.”

Com base na experiência de domínio em nuvem da Wipro FullStride Cloud Services, o AWS Skills Guild irá equipar os especialistas técnicos da Wipro com as competências da AWS Cloud necessárias para direcionar um envolvimento mais intenso com os clientes. O programa irá transformar a forma como os funcionários da Wipro se envolvem e cooperam com os clientes, ao auxiliar os mesmos a criar negócios preparados para o futuro e impulsionar a contínua inovação na AWS Cloud.

Sua assinatura não pôde ser validada. Obrigado por se inscrever! Gostou dessa matéria? Inscreva seu email e seu whatsapp no Portal Sou de Sergipe para receber atualizações diárias com as últimas notícias de Sergipe. +93 AF +358 AX +355 AL +213 DZ +1684 AS +376 AD +244 AO +1264 AI +672 AQ +1268 AG +54 AR +374 AM +297 AW +61 AU +43 AT +994 AZ +1242 BS +973 BH +880 BD +1246 BB +375 BY +32 BE +501 BZ +229 BJ +1441 BM +975 BT +591 BO +599 BQ +387 BA +267 BW +47 BV +55 BR +246 IO +673 BN +359 BG +226 BF +257 BI +855 KH +237 CM +1 CA +238 CV +1345 KY +236 CF +235 TD +56 CL +86 CN +61 CX +61 CC +57 CO +269 KM +242 CG +243 CD +682 CK +506 CR +225 CI +385 HR +53 CU +599 CW +357 CY +420 CZ +45 DK +253 DJ +1767 DM +1809 DO +1829 DO +1849 DO +593 EC +20 EG +503 SV +240 GQ +291 ER +372 EE +251 ET +500 FK +298 FO +679 FJ +358 FI +33 FR +594 GF +689 PF +262 TF +241 GA +220 GM +995 GE +49 DE +233 GH +350 GI +30 GR +299 GL +1473 GD +590 GP +1671 GU +502 GT +44 GG +224 GN +245 GW +592 GY +509 HT +672 HM +379 VA +504 HN +852 HK +36 HU +354 IS +91 IN +62 ID +98 IR +964 IQ +353 IE +44 IM +972 IL +39 IT +1876 JM +81 JP +44 JE +962 JO +7 KZ +254 KE +686 KI +850 KP +82 KR +965 KW +996 KG +856 LA +371 LV +961 LB +266 LS +231 LR +218 LY +423 LI +370 LT +352 LU +853 MO +389 MK +261 MG +265 MW +60 MY +960 MV +223 ML +356 MT +692 MH +596 MQ +222 MR +230 MU +262 YT +52 MX +691 FM +373 MD +377 MC +976 MN +382 ME +1664 MS +212 MA +258 MZ +95 MM +264 NA +674 NR +977 NP +31 NL +687 NC +64 NZ +505 NI +227 NE +234 NG +683 NU +672 NF +1670 MP +47 NO +968 OM +92 PK +680 PW +970 PS +507 PA +675 PG +595 PY +51 PE +63 PH +64 PN +48 PL +351 PT +1787 PR +974 QA +383 XK +262 RE +40 RO +7 RU +250 RW +590 BL +290 SH +1869 KN +1758 LC +599 MF +508 PM +1784 VC +685 WS +378 SM +239 ST +966 SA +221 SN +381 RS +248 SC +232 SL +65 SG +599 SX +421 SK +386 SI +677 SB +252 SO +27 ZA +500 GS +211 SS +34 ES +94 LK +249 SD +597 SR +47 SJ +268 SZ +46 SE +41 CH +963 SY +886 TW +992 TJ +255 TZ +66 TH +670 TL +228 TG +690 TK +676 TO +1868 TT +216 TN +90 TR +993 TM +1649 TC +688 TV +256 UG +380 UA +971 AE +44 GB +1 US +246 UM +598 UY +998 UZ +678 VU +58 VE +84 VN +1284 VG +1340 VI +681 WF +212 EH +967 YE +260 ZM +263 ZW O campo SMS deve conter entre 6 e 19 dígitos e incluir o código do país sem usar +/0 (por exemplo: 1xxxxxxxxxx para os Estados Unidos) ? Digite seu número de whatsapp apenas com o DD+número. Exemplo (99)99999-9999 Eu concordo em receber seus boletins informativos e com os termos e condições. Você pode cancelar a assinatura a qualquer momento usando o link em nossa newsletter. Confirmar inscrição 🔥

“A adoção da nuvem ajuda uma empresa a crescer, escalonar e inovar com maior agilidade e impulsiona uma transformação de cultura que impacta os departamentos em toda uma organização”, disse Maureen Lonergan, Vice-Presidente de Treinamento e Certificação na AWS Inc. “A Wipro vem criando uma cultura em que funcionários qualificados têm confiança para inovar com mais rapidez, experimentar mais, converter as necessidades dos clientes em soluções técnicas e impulsionar a transformação digital em larga escala em toda a empresa.”

A primeira fase do Step Up AWS Skills Guild irá começar em dezembro de 2022 e se estender a todos os funcionários, ao aumentar significativamente o número de funcionários com certificações da AWS.

“Estamos empolgados em cooperar com a AWS nesta iniciativa de treinamento em larga escala, que irá ajudar nossos funcionários a impulsionar a fluência na nuvem em toda a organização e nos ajudar a aprofundar nosso compromisso com os clientes para melhor alinhamento com suas necessidades em constante mudança”, disse Arun Kumar Melkote, Vice-Presidente e Chefe de Prática de Wipro FullStride Cloud Services na Wipro Limited.“Na Wipro, visamos promover uma cultura de aprendizagem contínua, e o programa AWS Skills Guild destaca nosso compromisso de aperfeiçoar as habilidades de nossos funcionários, de modo que possam agregar melhor valor e resultados a nossos clientes.”

Sobre a Wipro Limited

A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) é uma empresa com liderança em serviços de tecnologia e consultoria com foco em obter soluções inovadoras que satisfaçam as necessidades de transformação digital mais complexas dos clientes. Ao aproveitar nosso portfólio holístico de recursos em consultoria, projeto, engenharia e operações, ajudamos os clientes a concretizar suas ambições mais ousadas e criar negócios sustentáveis e prontos para o futuro. Com mais de 250.000 funcionários e parcerias comerciais em 66 países, cumprimos a promessa de ajudar nossos clientes, colegas e comunidades a prosperar em um mundo em constante transformação. Para mais informação, acesse nosso site em www.wipro.com.

Declarações Prospectivas

As declarações prospectivas aqui contidas representam as crenças da Wipro quanto a eventos futuros, muitos dos quais são por natureza inerentemente incertos e fora do controle da Wipro. Tais declarações incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre as perspectivas de crescimento da Wipro, seus futuros resultados operacionais financeiros e seus planos, expectativas e intenções. A Wipro adverte os leitores de que as declarações prospectivas aqui contidas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos resultados antecipados por tais declarações. Tais riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, riscos e incertezas quanto a flutuações em nossos ganhos, receitas e lucros, nossa capacidade de gerar e gerenciar crescimento, concluir ações corporativas propostas, intensa concorrência em serviços de TI, nossa capacidade de manter nossa vantagem em custos, aumentos salariais na Índia, nossa capacidade de atrair e reter profissionais altamente qualificados, excesso de tempo e custos em contratos de preço e prazo fixos, concentração de clientes, restriçõesàimigração, nossa capacidade de administrar nossas operações internacionais, redução na demanda por tecnologia em nossas principais áreas de foco, interrupções em redes de telecomunicações, nossa capacidade de concluir e integrar com sucesso aquisições potenciais, responsabilidade por danos em nossos contratos de serviço, sucesso das empresas nas quais fazemos investimentos estratégicos, retirada de incentivos fiscais governamentais, instabilidade política, guerra, restrições legaisàobtenção de capital ou aquisição de empresas fora da Índia, uso não autorizado de nossa propriedade intelectual e condições econômicas gerais que afetam nossos negócios e o setor.

Riscos adicionais que podem afetar nossos futuros resultados operacionais são descritos com mais detalhes em nossas apresentaçõesàComissão de Valores Mobiliários dos EUA, incluindo, entre outros, Relatórios Anuais no Formulário 20-F. Estas apresentações estão disponíveis em www.sec.gov. De tempos em tempos, podemos fazer declarações prospectivas adicionais verbais e escritas, incluindo declarações contidas nos registros da empresa na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e em nossos relatórios aos acionistas. Não nos comprometemos a atualizar nenhuma declaração prospectiva que possa ser feita de tempos em tempos por nós ou em nosso nome.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221128005387/pt/

Contato:

Contato de Mídia:



Sanuber Grohe

Wipro Limited

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE