World View, líder de exploração estratosférica, nomeia Ian Thomas como seu diretor de Receita

World View, líder mundial em exploração e voos estratosféricos, anunciou hoje a nomeação de Ian Thomas como diretor de Receita (Chief Revenue Officer – CRO). Thomas traz mais de 30 anos de experiência em escalar negócios internacionais, incluindo 15 anos na The Boeing Company, onde ocupou vários cargos de liderança sênior nos Estados Unidos e na Europa, e depois liderou as operações da empresa no Reino Unido, Índia, Austrália e China.

Ian Thomas (Photo: Business Wire)

“A World View tem orgulho de estar na vanguarda da exploração estratosférica e,àmedida que continuamos expandindo nosso alcance global, é fundamental que nossa empresa seja dirigida por uma liderança que personifique nossa missão: inspirar, criar e explorar novas perspectivas para um mundo radicalmente futuro melhor”, disse Ryan M. Hartman, presidente e CEO da World View. “A vasta experiência de Ian em escalar negócios com sucesso em mercados relevantes e sua capacidade de conduzir parcerias estratégicas que preenchem uma lacuna crítica no setor de imagens e análises espaciais existentes serão essenciais para a próxima fase de crescimento da World View.”

Thomas vai liderar o desenvolvimento de negócios internacionais da empresa e será responsável pela expansão da participação no mercado mundial da World View,àmedida que a empresa continua crescendo e diversificando seus negócios de sensoriamento remoto. Parte de seu foco será atingir novos setores que possam se beneficiar das vantagens exclusivas oferecidas pelo sensoriamento remoto via estratosfera e no fornecimento de recursos não disponíveis com imagens de satélite tradicionais ou monitoramento de aeronaves de asa fixa.

Thomas liderou as operações da Boeing em quatro dos maiores mercados aeroespaciais do mundo, ajudando a garantir a venda e aprovação de bilhões de dólares em aviões comerciais e produtos e serviços de defesa. Antes de seu período na Boeing, ele esteve no escritório de política da OTAN no Pentágono e escreveu amplamente sobre questões de defesa e segurança dos EUA e de seus países aliados.

“É uma honra fazer parte da World View durante esta etapa emocionante de crescimento dinâmico para a empresa e para o mercado mundial de sensoriamento remoto”, afirmou Thomas. “As tecnologias da World View oferecem capacidade crítica para uma ampla gama de clientes do governo e da indústria em um campo de casos de uso em expansão. Espero poder apoiar a expansão dos negócios da World View e expandir uma empresa internacional altamente rentável.”

No início deste ano, a World View anunciou planos de listagem na bolsa por meio de um acordo SPAC com a Leo Holdings Corp. II (“Leo”) (NYSE: LHC). A transação avalia a empresa conjunta em um valor empresarial pró-forma de aproximadamente US$ 350 milhões. A World View planeja usar o capital para expandir seus negócios internacionais de sensoriamento remoto em novos mercados, sendo pioneira em casos de uso novos e existentes neste domínio em evolução e economia em crescimento.

Para saber mais sobre a experiência pioneira da World View na economia estratosférica, acesse worldview.space.

Sobre a World View

A World View Enterprises Inc. (“World View”) é uma empresa líder mundial em exploração estratosférica, fundada em 2012 e com sede em Tucson, Arizona (EUA). A World View tem um histórico comprovado de realizações na indústria de balonismo estratosférico e está liderando uma nova era de exploração estratosférica para levar a compreensão e a apreciação da Terra pela humanidade a novas alturas inspiradas. Com uma visão mais nítida de um futuro melhor, a World View existe para inspirar, criar e explorar novas perspectivas para um futuro radicalmente melhorado. Por meio de seu legado de negócios de sensoriamento remoto e sistema de imagens Stratollite®, e promissoras capacidades futuras com missões de pesquisa e engenharia bem como turismo e exploração espacial, a World View vem trabalhando para garantir seu objetivo final: honrar o planeta para que as futuras gerações possam chamá-lo de lar. Para mais informações, acesse worldview.space.

Sobre a Leo Holdings Corp. II e a Leo Holdings

A Leo Holdings Corp. II (“Leo”), atualmente cotada na NYSE com o código LHC, é uma empresa de aquisição de finalidade especial (SPAC) que busca investir em empresas de crescimento impulsionadas pelo empreendedorismo cujo objetivo é a disrupção em setores ou modelos de negócios existentes, além de empresas posicionadas para prosperar na era da informação digital em evolução, onde a mudança no comportamento do cliente cria oportunidades para retornos extraordinários. A Leo Holdings Corp. II faz parte de uma iniciativa de aquisição de finalidade especial, a Leo Holdings. A Leo Holdings foi formada pelos diretores da Lion Capital, que é comandada pelo fundador e sócio-diretor, Lyndon Lea. A equipe de gestão da Leo Holdings tem uma ampla experiência em possuir e operar negócios em escala mundial, tendo trabalhado em cooperação há mais de 20 anos. Para mais informações, acesse https://leoholdings.com/.

