Yakult está entre as melhores empresas em Satisfação do Cliente

A filial brasileira da multinacional japonesa Yakult está no ranking do prêmio Melhores Empresas em Satisfação do Cliente na categoria Bebidas Sucos, pelo segundo ano consecutivo. A marca, que ficou em primeiro lugar no segmento nesta etapa do processo – que envolveu 17 empresas do setor e 77.333 clientes – também concorre para permanecer entre as 100 melhores empresas no cômputo geral. Organizado pelo Instituto MESC pelo sétimo ano consecutivo, o levantamento de 2022 envolveu mais de 12 mil marcas em todo o Brasil, de 207 segmentos, e 411 foram selecionadas para concorrer às 100 melhores do ano, que serão anunciadas até dezembro.

O presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, ressalta que ser reconhecido pelos consumidores por meio da pesquisa do Instituto MESC é motivo de orgulho para a empresa, e espera estar novamente entre as 100 marcas mais reconhecidas pelos clientes neste ano, como ocorreu em 2021. “Em nome da Yakult do Brasil, agradeço a todos os clientes que nos prestigiaram e reafirmo o nosso compromisso com a produção e o desenvolvimento de alimentos que garantam a saúde e o bem-estar dos consumidores. Nossa missão, desde o lançamento do Leite Fermentado Yakult, há 87 anos, é trabalhar continuamente para tornar a vida mais saudável e o consumidor mais satisfeito”, acentua.

O MESC chega aos clientes que participam do levantamento por meio do Programa de Recompensas MESC, em parceria com o Google. Usuários que avaliam empresas com frequência são selecionados a participar do programa e remunerados para avaliar de forma espontânea produtos e serviços que consumiram nos últimos 12 meses. Neste ano, mais de 20 milhões de pessoas participaram da pesquisa com cunho científico que envolveu marcas de todos os segmentos – de aço e empresas aéreas a shopping centers, call center e construção civil. O projeto também tem parceria com grandes portais de E-commerce de lojas varejistas espalhadas pelo mundo.

Os clientes responderam a um questionário com 30 questões cuidadosamente elaboradas e que se dividem em três dimensões: Valor, Atendimento e Execução. Dessas, duas questões são abertas e dissertativas para complementar o estudo qualitativo, detalhar o sentimento dos clientes em relação às marcas e avaliar 22 dimensões do Índice de Satisfação do Cliente (ISC). Até serem premiadas, as empresas passam por duas fases eliminatórias que envolvem amostras estatísticas – toda empresa, para avançar, precisa atingir 98% de confiança estatística –; e ao menos 70% (média MESC) de satisfação do cliente.

As empresas que passam nas duas fases eliminatórias ainda são submetidas a uma auditoria de eficácia das práticas para satisfazer os clientes. “Além de uma análise rigorosa de reputação, realizada por auditor MESC, também realizamos um processo de Cliente Oculto nos canais de atendimento das empresas que passaram pela segunda fase da seleção. Todo o processo segue rigorosamente a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e as diretivas do International Privacy Shield”, afirma o CEO do Instituto MESC, Luiz Rocha. O Instituto MESC, especializado em comportamento do consumidor, patenteou a metodologia que engloba e amplia as principais práticas de mercado para obter o Índice de Satisfação do Cliente (ISC), entre elas o Net Promoter Score (NPS), C-SAT, CES, Share of Wallet, ACSI, BCSI e todas as diretivas ISO.

