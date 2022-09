Yakult recebe homenagem da Prefeitura de Bragança Paulista

A multinacional japonesa Yakult, líder global no segmento de leite fermentado, será agraciada com a Comenda Ignácia Pires Pimentel e Antônio Pires Pimentel, concedida pela Prefeitura de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. A homenagem, cuja cerimônia de entrega será dia 22 de setembro, tem como objetivo valorizar as ações desenvolvidas por pessoas, empresas e instituições em prol de Bragança Paulista.

A Yakult está instalada na cidade desde a década de 1970 com uma fazenda que ocupa mais de 200 hectares. No local, a empresa se dedica à produção de parte do leite utilizado como matéria-prima dos leites fermentados da marca no Brasil e à criação de gado da raça Wagyu. “Receber essa homenagem é uma grande honra para a nossa empresa, que foi a responsável pela introdução da raça Wagyu no Brasil em 1992, quando trouxe um casal de animais do Japão para a fazenda em Bragança Paulista. Graças ao excelente trabalho da equipe, a Yakult é referência na área de melhoramento genético da raça no País”, ressalta o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto.

O plantel de Wagyu da Yakult é de aproximadamente 500 cabeças, inclusive com gados premiados nas principais exposições do segmento no Brasil. A multinacional tem um rebanho de matrizes e reprodutores altamente selecionados para as características de marmoreio e maciez, composto das melhores linhagens e famílias. O trabalho da Yakult Bragança prioriza a seleção e produção de animais de alto valor genético, com base em acasalamentos dirigidos e utilização do melhor material encontrado em países como Japão, Estados Unidos e Austrália.

­­­Diferencial

A principal diferença da carne do Wagyu é o alto teor de marmoreio, o que confere maciez, suculência, aroma e sabor diferenciados. Essa ‘marmorização’ tem influência genética e sistema diferenciado de manejo e alimentação. O grau de marmoreio vai até 12 na escala japonesa, mas, no Brasil, o grau máximo está em torno de 8. “O marmoreio 5 a 6 já é excelente, não sendo possível ser alcançado por outras raças. Conseguir um marmoreio 12 é uma tarefa bastante difícil, um desafio para todos os produtores de Wagyu no Brasil”, explica o veterinário Rogério Uenishi, gerente da Yakult Bragança.

Mais informações

O Leite Fermentado Yakult completa 87 anos em 2022 e continua sendo o carro-chefe da empresa sediada em Tóquio, no Japão. A Yakult mantém o Instituto Central Yakult, em Kunitachi, Tóquio, que realiza inúmeros estudos relacionados ao intestino humano.