ZEISS inaugura centésima loja em território brasileiro

Especializada na produção de lentes oftálmicas, a alemã ZEISS inaugura a centésima ótica da marca ZEISS VISION CENTER no Brasil. A loja, localizada no bairro Alto de Pinheiros, em São Paulo (SP), é parte da estratégia de expansão da multinacional no Brasil, agora responsável por mais de um terço de todas as 270 lojas da marca espalhadas em 37 países.

Com foco no segmento de alta renda, as lojas franqueadas da ZEISS VISION CENTER contam com o know-how e tecnologia da empresa alemã, que também é especializada na fabricação de equipamentos ópticos, sendo o país considerado pela marca um dos países com grande potencial para o mercado de luxo.

“O investimento no país é um dos principais pilares dentro da estratégia de expansão global da companhia com as lojas franqueadas reforçando os atributos da marca para atrair novos clientes”, afirma Marcelo Frias, Diretor de Marketing da ZEISS na América Latina.

Com a inauguração da ZEISS VISION CENTER Alto de Pinheiros, a marca alemã chega a 23 unidades na cidade de São Paulo. Comandada pelo empresário André Arantes, a nova loja possui 100 metros quadrados e tem como foco o atendimento personalizado por meio da análise de perfil de visão, realizada com os equipamentos desenvolvidos pela própria marca.

A nova loja em território brasileiro também leva a assinatura do escritório de arquitetura e design alemão Labor Weltenbau, que desenvolveu o layout do espaço para promover uma experiência de interação e imersão com a marca ZEISS e seus produtos.

SERVIÇO – ZEISS VISION CENTER ALTO DE PINHEIROS

Endereço: Av. São Gualter, 477, Alto de Pinheiros – CEP: 05455-000

Tel.: (11) 99965-1961